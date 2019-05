Nuovo appuntamento con le anticipazioni de "Il Segreto" relative alla settimana che va da domenica 5 a sabato 11 maggio. La soap ideata da Aurora Guerra continuerà ad andare in onda su Canale 5 alle 16:20 circa, mentre il martedì si rinnova l'appuntamento serale su Rete 4.

Nei prossimi episodi ci saranno diversi colpi di scena, a partire dalla vicenda di Elsa che, dopo essersi accollata le responsabilità del furto presso la locanda di Matias e Marcela, sola e senza denaro lascerà Puente Viejo e si rifugerà in una casa diroccata. Dopo diverse settimane di silenzio, i rapitori di Emilia e Alfonso si faranno vivi e chiederanno un riscatto per la loro liberazione.

Il Segreto trame 5-11 maggio: giunge la richiesta di riscatto per liberare Emilia e Alfonso

Già da diverse settimane non giungono più notizie dei coniugi Castaneda, e inevitabilmente questa situazione sta gettando nello sconforto i familiari. Maria, Gonzalo e Raimundo sono certi che dietro la scomparsa di Emilia e Alfonso ci sia lo zampino di Fernando, e per questo motivo stanno portando avanti un piano per farlo uscire allo scoperto.

Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, a Maria arriverà una richiesta di riscatto per la liberazione dei genitori, segno che i due sono stati effettivamente rapiti in Francia.

Per far fronte alla richiesta di denaro, Mesia proporrà di mettere in vendita alcune proprietà di Donna Francisca. In un primo momento Raimundo si rifiuterà di procedere in questo modo, ma successivamente cambierà idea. Nel frattempo Mauricio si accorgerà che Ulloa trascorre molto tempo nei sotterranei della Villa e comincerà a sospettare che possa incontrarsi con una donna.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa trova ospitalità da Antolina

Elsa, dopo essere tornata a Puente Viejo, ha dovuto fare i conti non solo con l'ostilità di Antolina, ma anche con una pesante accusa.

La Laguna infatti, fin da subito è stata sospettata di aver sottratto del denaro dalla locanda di Matias e Marcela. Dopo essersi accollata le colpe dello spiacevole episodio, la giovane lascerà il paesino e sarà costretta ad andare a vivere in una casa abbandonata. Dapprima Don Anselmo e poi Fe le offriranno la loro ospitalità, ma la ragazza non accetterà il loro aiuto.

A questo punto sarà Isaac ad andare in soccorso della sua amata, convincendo al contempo la moglie Antolina a darle ospitalità in cambio di un aiuto nelle faccende domestiche.

Elsa, dopo averci riflettuto per un po', dirà di sì alla proposta, ma ben presto dovrà fare i conti con il rancore di Antolina che la tratterà come una schiava, facendole fare dei lavori pesanti e sfiancanti. La Laguna, nel frattempo, riuscirà ad avvicinare Consuelo, rivelandole di avere qualcosa di molto importante da dirle.