Le intriganti trame della telenovela “Il Segreto” terranno compagnia al pubblico anche la prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che Antolina tenterà di procurarsi un aborto per far ricadere la colpa su Elsa Laguna. Quest’ultima si dispererà, perché tutti i cittadini, compreso Isaac Guerrero, la accuseranno di aver spinto di proposito l’ex ancella giù da un burrone per farle perdere la creatura che porta in grembo. Hipolito invece deluderà profondamente la madre Dolores non appena farà ritorno nel quartiere iberico senza la moglie e la figlia Belen.

Le indagini del Guerrero sul passato della Laguna, Lamberto provoca Julieta

Negli episodi in onda su Canale 5 dal 3 all’8 giugno 2019, Isaac dopo aver appreso da Antolina che Elsa in passato fu ricoverata in un ospedale psichiatrico, farà delle indagini per scoprire se si tratta di una menzogna. Intanto Severo dirà ad Eustaquio di non essere disposto a vendergli i terreni di Las Lagunas, facendolo però andare su tutte le furie. In seguito La Laguna continuerà a fare i conti con le critiche dei cittadini di Puente Viejo che saranno convinti che sia la responsabile del furto avvenuto alla locanda dei Castaneda.

Il Segreto, trame fino all’8 giugno: Isaac accusa Elsa, Hipolito ritorna in paese da solo

Nel contempo Fernando rivelerà a Maria di non potergli dire in quale luogo sono sequestrati Emilia e Alfonso, perché i rapitori hanno messo la parole fine alla loro collaborazione. A quel punto il Mesia vorrà il consenso dalla Castaneda per scoprire dove si trovano i due ex locandieri. Carmelo consegnerà una pistola al Santacruz per proteggere la sua famiglia dal malvagio Molero. Nel frattempo Isaac si scaglierà contro Elsa per non avergli mai parlato della sua degenza in una clinica mentale quando erano fidanzati.

Lamberto, il figlio di Eustaquio, si presenterà alla pensione di Marcela e Matias e provocherà Julieta insieme ad alcuni operai. La Laguna farà andare su tutte le furie Isaac dopo avergli detto che secondo lei Antolina finge di essere in dolce attesa.

Isaac si scaglia contro Elsa, Hipolito fa arrabbiare la madre

Nel frattempo, dopo essere stato denunciato da Lamberto per impedirgli di fare del male alla Uriarte, Saul si costituirà alla giustizia su consiglio di Meliton e verrà subito arrestato.

Dopo aver comunicato ad Antolina di essere soltanto al primo trimestre di gravidanza e non al sesto mese come lei sostiene, Zabaleta le dirà di doversi allontanare dal paese iberico per alcuni giorni. Prudencio consegnerà i documenti dell’annullamento del matrimonio tra lui e Julieta. Nel bel mezzo della festa di Santa Lucia, la moglie di Isaac inviterà Elsa a recarsi in una collina abbastanza alta, tramite un biglietto anonimo. Purtroppo quest’ultima cadrà nella trappola della rivale.

Quando la raggiungerà, Antolina farà credere a tutti i paesani che Elsa l'ha spinta giù da un dirupo con l’intento di farla abortire. Nonostante ciò, dopo essersi procurata il falso incidente, Antolina continuerà ad essere in dolce attesa, mentre il Guerrero accuserà Elsa di essere un’assassina. In seguito Fernando non saprà cosa fare per salvare i genitori di Maria, invece Saul e Julieta chiederanno a Don Berengario di sposarli. Per finire Hipolito ritornerà a Puente Viejo da solo, scatenando la furia della madre, perché le dirà che sua moglie Gracia si è recata dai suoi parenti con la figlia Belen.