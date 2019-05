Nuovi colpi di scena in arrivano nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Se Antolina e Isaac riusciranno a consumare finalmente le nozze, Elsa Laguna prenderà servizio al lazzaretto insieme al dottor Alvaro.

Il Segreto: l'aborto di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto, inerenti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sul triangolo amoroso formato da Isaac, Antolina e Elsa, che subirà un grosso colpo di scena.

Il Segreto, trame: Isaac consuma le nozze con Antolina, la Laguna al servizio dei malati

Tutto comincerà quando la moglie di Isaac temerà che il figlio che porta in grembo possa avere una grave malformazione congenita dopo essersi concessa ad un forestiero, affetto dalla stessa malattia ereditaria. Per tale ragione Antolina fingerà di essere aggredita dalla Laguna per procurarsi un aborto. La Ramos, a questo punto, farà credere agli abitanti di Puente Viejo di essere stata buttata giù da Elsa. Nonostante tutto la donna non riuscirà ad ultimare il suo piano.

Di conseguenza, comincerà a colpirsi il basso ventre con un tagliere per provocare la morte del feto. La furba biondina, a questo punto, comincerà ad avere delle gravi perdite ematiche, tanto che sarà chiamato in suo soccorso il dottor Alvaro, il quale non potrà fare altro che constare la perdita del feto.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac e Antolina hanno un rapporto intimo

Le trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane si apprende che Isaac si dimostrerà completamente manipolato dalle menzogne della moglie, tanto da precipitarsi alla locanda di Matias e Marcela per accusare Elsa di aver provocato l'aborto.

Dall'altro canto, la Laguna respingerà con forza le accuse per poi decidere di allontanarsi per un certo periodo, anche su consiglio della saggia Consuelo.

Isaac, nel frattempo, confiderà a Matias di voler provare a far funzionare il matrimonio con Antolina, sebbene ami ancora profondamente l'ex fidanzata. Inoltre il Guerrero non avrà più dubbi sulla sincerità della Ramos, tanto da pensare che la Laguna si sia inventata addirittura la storia d'amore tra Jesus e sua moglie.

Per tutti questi motivi, il falegname accetterà di consumare il matrimonio dopo aver cenato al lume di candela. Alla fine del rapporto intimo Isaac scapperà in giardino dove chiederà perdono all'ex per aver deciso di voltare definitivamente pagina.

La Laguna ed il dottor Alvaro in soccorso dei malati di varicella

Nel frattempo Elsa, trascorrerà le sue giornate tra i malati di varicella nel lazzaretto, costruito con la complicità del dottor Zabaleta.

Qui i rapporti tra Alvaro e la Laguna non saranno affatto idilliaci. Il nuovo arrivato, infatti, accuserà la giovane di essere un'assassina di bambini, tanto da ritenerla la responsabile dell'aborto di Antolina. Tuttavia con il passare dei giorni Fernandez cambierà atteggiamento con Elsa, tanto da chiederle perdono di averla giudicata male. Come continuerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.