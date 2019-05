Torna l'appuntamento con le anticipazioni della soap iberica Il Segreto riguardanti gli episodi in onda su Canale 5 da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, dove vedremo che Fernando verrà a conoscenza che Beltram ed Esperanza sono ancora vivi.

Messo alle strette da Maria, il Mesia confesserà il suo coinvolgimento nel rapimento di Emilia ed Alfonso. In paese giunge finalmente una lieta notizia: Gracia ha partorito una bambina e Dolores sarà al settimo cielo per essere diventata nonna. Elsa intanto verrà salvata da Consuelo che la porterà via dalla casa di Antolina.

Il Segreto, anticipazioni al 1 giugno: Fernando responsabile del rapimento di Emilia e Alfonso

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5 nel corso della prossima settimana, vedranno Fernando scoprire che Beltram ed Esperanza sono ancora vivi, rendendosi quindi conto che Maria e Gonzalo lo hanno sempre preso in giro.

Il Segreto, spoiler al 1 giugno: Fernando confessa il coinvolgimento nel rapimento dei Castaneda

Da una telefonata con un suo complice, si capirà inoltre che il Mesia è il responsabile del'incendio della casa cubana, mentre messo alle strette dalla Castaneda, l'uomo si vedrà costretto ad ammettere il suo coinvolgimento nella sparizione di Alfonso ed Emilia. Nel frattempo a Puente Viejo giunge la notizia che Gracia ha partorito una bambina e Dolores sarà al settimo cielo per essere diventata nonna. Anche negli episodi in onda dal 26 maggio al 1 giugno vedremo la perfida Antolina fare di tutto per eliminare una volta per tutte la sua 'rivale' in amore; la giovane infatti, continuerà ad avvelenare Elsa, invece di portarla in ospedale come consigliato dal dottor Zabaleta.

Spoiler Il Segreto: Mesia pentito intercede con i sequestratori, Elsa in salvo

Dopo aver confessato la verità a Maria, Fernando sembrerà pentito di ciò che ha fatto e chiederà a Prudencio di mettersi in contatto con i sequestratori dei Castaneda. Purtroppo però, i malviventi non riconosceranno più l'autorità di Fernando, mettendo quindi in grave pericolo la vita di Emilia e Alfonso. Elsa nel frattempo, verrà tratta in salvo da Consuelo, la quale, preoccupata per il suo stato di salute, la porterà via dalla casa si Antolina e Isaac.

Convinta che la Laguna sia stata avvelenata, l'anziana donna chiederà al dottor Zabaleta di sottoporla agli esami necessari per scoprire la verità. I risultati degli accertamenti però, non riveleranno nulla di strano, motivo per il quale Antolina sembra averla fatta franca ancora una volta. L'ex ancella non si perderà d'animo e, durante una cena con Matias e Marcela non perderà occasione di accusare Elsa. Novità anche per Severo, il quale riceve una proposta di denaro da Eustaquio Molero per la risoluzione della controversia di Las Lagunas.

Il Santacruz accetterà il denaro?

Questo e molto altro nelle prossime puntate de Il Segreto, in onda dal 26 maggio al 1 giugno su Canale 5, nel consueto orario delle 16:20.