Il nuovo protagonista Isaac Guerrero della popolare serie televisiva “Il Segreto” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna lo scorso gennaio ha fatto un grande passo. Nei capitoli che il pubblico italiano avrà modo di vedere sulla rete ammiraglia tra un po' di tempo, per via della differenza di trasmissione nostrana e spagnola, Antolina dopo aver creato un’atmosfera romantica, convincerà il marito a concedersi a lei.

Il Segreto, trame puntate estive: Isaac fa l’amore con Antolina, Alvaro si scusa con Elsa

Mentre l’ex ancella sarà soddisfatta per essere riuscita a far allontanare Isaac da Elsa, la diretta interessata riceverà le scuse dal dottor Alvaro Fernandez. Quest'ultimo vorrà ricominciare da capo con la Laguna, dopo aver notato le sue doti da infermiera.

L'aborto di Antolina, Isaac si scaglia contro Elsa

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, svelano che Antolina dopo aver sospettato che la creatura che aspetta potrebbe avere la stessa malformazione congenita del padre biologico, preparerà uno dei suoi malefici piani contro Elsa.

L’ex ancella approfitterà della festa di Santa Lucia per vendicarsi, dato che dopo aver invitato la Laguna a recarsi in una collina abbastanza alta, fingerà di essere caduta da un grosso dirupo a causa della stessa. Pur avendo simulato l’incidente, la Ramon non riuscirà a procurarsi un aborto. A quel punto, la Guerrero si colpirà parecchie volte il ventre con un tagliere con l’intento di perdere il figlio che aspetta. Questa volta il terribile obiettivo della moglie di Isaac andrà a buon fine, visto che pur essendo stata soccorsa immediatamente dal dottor Alvaro Fernandez, interromperà la sua gravidanza a causa di una grave emorragia.

Isaac molto disperato per la perdita del suo piccolo erede si farà condizionare dalla moglie, fino a credere che Elsa sia veramente la colpevole della tragedia. Il carpentiere non esisterà quindi a presentarsi alla locanda dei Castaneda, per scagliarsi contro la sua ex fidanzata. La Laguna di fronte alle accuse del Guerrero rimarrà spiazzata, e grazie ai consigli di Consuelo arriverà alla conclusione di dover prendere le distanze dallo stesso per averle causato soltanto dolore.

Il Guerrero si concede alla moglie, Alvaro chiede perdono alla Laguna

Nonostante ciò, Isaac continuerà ad amare Elsa, dato che confesserà a Matias di voler recuperare il matrimonio con Antolina, soltanto perché a differenza della sua ex fidanzata è stata sincera con lui. Il falegname pur provando ancora dei forti sentimenti per la Laguna, sospetterà addirittura che potrebbe essersi inventata la tresca amorosa tra suo fratello Jesus e Antolina. Mentre Julieta cercherà ancora una volta di scappare dalla sua reclusione, il Guerrero darà una svolta alla sua vita.

Quest'ultimo non si tirerà indietro quando sua moglie dopo avergli preparato la cena, gli dirà di voler consumare finalmente il sacramento che hanno contratto. Isaac farà l’amore con Antolina, e si pentirà subito della sua azione, chiedendo perdono ad Elsa mentre si troverà da solo nel giardino di casa sua. Nel frattempo quest'ultima farà la conoscenza del dottor Alvaro, dopo aver iniziato a lavorare in un ospedale da campo allestito per curare coloro che sono stati contagiati dalla varicella. Il sostituto di Zabaleta sin da subito entrerà in conflitto con la Laguna, accusandola di aver ucciso il bambino di Isaac e Antolina. Successivamente il Fernandez si ricrederà sul conto dell’ex fidanzata del Guerrero, dopo aver avuto modo di stare a stretto contatto con lei, fino a chiederle scusa per averle rivolto delle brutte parole.