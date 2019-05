Brutte notizie in arrivo riguardanti ciò che accadrà nei prossimi episodi iberici dell'appassionante e popolare soap opera “Il Segreto” scritta dall'autrice Aurora Guerra. Grazie alle mini avance riportate dal periodico Super Tele si evince che uno storico personaggio femminile rischia di uscire di scena.

Gli spoiler rivelano che nell'episodio che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, precisamente venerdì 7 giugno 2019, Carmelo Leal potrebbe rimanere per la seconda volta vedovo. Ebbene sì, la maestra Adela (Ruth Llopis) verrà coinvolta in un incidente in auto con la sua amica Irene Campuzano. Non c’è nessuna certezza per confermare il decesso della madre di Ulpiano, che nelle puntate italiane sta facendo i conti con i suoi gravi problemi di salute per l’aggressione ricevuta dal pericoloso nemico Basilio, al tal punto da essere ad un passo dalla morte.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Adela potrebbe morire dopo aver avuto un incidente con Irene

Francisca prepara la sua vendetta, Adela e Irene hanno un incidente stradale

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sull'emittente televisiva spagnola “Antena 3” da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019, ci dicono che Severo sceglierà di essere sincero, facendo sapere a Raimundo che le sue impronte digitali sono gli esplosivi. Intanto Francisca preparerà la sua vendetta contro il marito di Irene, invece Marcela dopo aver visto Antolina parecchio sofferente la farà alloggiare nella sua locanda.

Il dottor Zabaleta spiegherà che anche se l’operazione di Elsa è stata un successo si dovrà attendere. Purtroppo Adela e Irene avranno un incidente stradale, e a seguito del terribile evento perderanno i sensi. Successivamente Severo e Carmelo apprenderanno che il sindaco di Belmonte è scomparso nel nulla.

Mauricio sorprende Lola e Prudencio, Consuelo annuncia la morte della moglie del Leal

Nel contempo il capomastro Mauricio si presenterà alla cantina che apparteneva a Fe per sfogare le sue ansie, e sorprenderà Lola e Prudencio scambiarsi delle coccole, con la convinzione di non essere spiati da nessuno.

Quest'ultimo organizzerà un viaggio per visitare un fornitore, e approfitterà della situazione per poter trascorrere del tempo in compagnia della sua dipendente. Il Guerrero non appena Antolina le chiederà delle informazioni sulla Laguna, le dirà di essere dispiaciuto di averla sposata. Infine Consuelo annuncerà la morte di Irene. Al momento non è possibile sapere quale sarà la vera sorte dell'insegnante, mentre alcuni indizi portano a pensare che sia la Montenegro la responsabile del suo incidente per la guerra aperta con Carmelo e Severo.

Per finire è bene precisare, che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere queste scene soltanto tra qualche mese per via della differenza di trasmissione nostrana e spagnola.