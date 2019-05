La soap opera spagnola “Il Segreto” riesce sempre a sorprendere il pubblico con avventure ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” questa settimana, è stata attuata l’atroce vendetta di Severo Santacruz nei confronti di Francisca Montenegro, ma a pagarne le conseguenze sono stati altri personaggi.

Un momento di gioia e felicità si è trasformato in una tragedia, a causa del marito di Irene Campuzano che ha organizzato un terribile attentato: nel dettaglio è esplosa una bomba nella villa della moglie di Raimundo Ulloa, durante le nozze di Fernando e Maria Elena. La deflagrazione è stata molto violenta al tal punto da causare numerosi feriti, ma la peggiore sorte è toccata proprio alla sfortunata neo sposa, dato che ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia del marito. Anche Matias e Maria Castaneda si sono ritrovati a lottare tra la vita e la morte.

Il Segreto, spoiler spagnoli: esplode una bomba alla villa di Francisca

La proposta di matrimonio di Fernando, Severo cade in rovina a causa di Francisca

Chi non perde mai le anticipazioni esclusive di questo sceneggiato, saprà che nelle puntate che sono state trasmesse in Spagna verso la fine dello scorso marzo, Fernando Mesia ha rimesso piede a Puente Viejo in compagnia della nuova fidanzata Maria Elena. Il figlio del defunto Olmo ha sorpreso la sua ex moglie Maria Castaneda, chiedendo in sposa la new entry. Si è riaffacciata nel quartiere iberico anche Gracia, insieme alla figlia Belen.

Nonostante la contrarietà della Montenegro, il Mesia e la sua promessa sposa hanno continuato ad alloggiare alla casona. Intanto Severo dopo essere finito sul lastrico, a causa della moglie di Raimundo, ha fornito a degli uomini tutto l’occorrente per poter costruire una bomba esplosiva. Nel frattempo la nuova fidanzata di Fernando ha instaurato un ottimo rapporto con Maria, al tal punto da arrivare a scambiarsi delle confidenze.

Attentato alla casona della Montenegro, Maria e Matias in condizioni critiche

Successivamente la moglie di Hipolito è stata infastidita dall’atteggiamento possessivo della suocera Dolores nei confronti della sua bambina, mentre Francisca ha dato il consenso a Fernando e Maria Elena per festeggiare il loro matrimonio nella sua proprietà.

La cerimonia nuziale della coppia trasmessa su “Antena 3” lunedì 13 e martedì 14 maggio 2019 ha avuto un drammatico epilogo, perché durante il taglio della torta una violenta esplosione ha sconvolto tutti i presenti, ma soprattutto ha provocato la morte della sposa. Intanto Severo è stato assalito dai sensi di colpa, perché non immaginava che il suo piano contro la Montenegro avrebbe avuto queste tragiche conseguenze. Infine le condizioni di Maria e Matias sono state sempre più disperate.

Per fortuna la madre di Esperanza dopo aver fatto preoccupare Francisca e Raimundo ha ripreso conoscenza. Matias invece ha fatto i conti con una grave infezione presente in un occhio, che considerava un semplice graffio: è stato il dottor Zabaleta a mettere in guardia Marcela dal preoccupante stato di salute del marito.