La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre più appassionante. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la prossima settimana, svelano che Antolina dopo essere ritornata a Puente Viejo, farà un gesto inaspettato, visto che restituirà i risparmi che aveva sottratto al marito Isaac Guerrero, per poter consentire ad Elsa Laguna di pagare la sua costosa operazione. La new entry Lola, invece si rivelerà essere al servizio di Francisca Montenegro. Quest’ultima sottolineerà alla giovane che tra lei e Prudencio Ortega non dovrà nascere nessuna storia d’amore.

Antolina rimette piede a Puente Viejo, Raimundo arrabbiato con la moglie

Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” dal 27 al 31 maggio 2019, Raimundo dopo aver ascoltato una conversazione tra Francisca e Mauricio, impedirà al capomastro di attaccare Severo. Intanto quest’ultimo sarà convinto che la Montenegro abbia fatto uccidere gli uomini a cui aveva ordinato di costruire una bomba, ma non avrà le prove per dimostrare la sua tesi. Successivamente la guardia civile troverà un’impronta digitale nei resti dell’esplosivo.

Il Segreto, spoiler spagnoli: il ritorno di Antolina, Lola lavora per Francisca

Elsa riuscirà a raccogliere grazie alla proiezione del film già la metà dei soldi che le serviranno per farsi operare. Purtroppo Isaac e Matias faranno i conti con il ritorno inatteso di Antolina. Fernando continuerà a prendersi cura di Maria, mentre Prudencio sorprenderà Lola piangere: quest’ultima dirà al fratello di Saul di aver bisogno di stare da sola. Il marito di Marcela non riuscirà a far tranquillizzare il Guerrero, furioso a causa della riapparizione di Antolina.

Quest’ultima dopo essere venuta a conoscenza della raccolta per l’operazione di Elsa, dirà al marito di aver deciso di restituirgli i soldi che gli ha sottratto. Isaac metterà al corrente la Laguna dell’intenzione della moglie. Francisca cercherà di convincere Raimundo che è necessario confrontare l’impronta di Severo con quella che è stata ritrovata negli esplosivi dalla polizia. Carmelo vorrà aiutare il Santacruz a scoprire se è coinvolto con l’attentato che ha causato il decesso della moglie di Fernando.

Lola confesserà a Prudencio che sua sorella convolerà a nozze con il suo ex fidanzato. Il Leal cambierà la presunta impronta di Severo, mentre il minore degli Ortega dopo aver cercato di tirare su di morale Lola le darà un bacio. Nel frattempo Maria dirà al nonno di essere arrabbiata con Francisca per aver impedito ad Adela e Irene di farle visita. In seguito la Castaneda ancora sofferente per la sua paralisi, non accetterà l’incoraggiamento di Don Berengario e di Fernando, dato che li caccerà via dalla sua stanza.

L’Ulloa discuterà con Francisca per non aver consentito ad Adela e Irene di andare a trovare Maria. Carmelo pur avendo confessato alla moglie che lui e Severo hanno risolto il problema della traccia, si sentirà a disagio. Lola rivelerà a Marcela di aver sentito le farfalle nello stomaco mentre baciava Prudencio.

Irene preoccupata, Lola lavora per Francisca

Nel contempo Isaac cercherà invano di convincere Elsa ad accettare il denaro di Antolina. Quest’ultima metterà al corrente Marcela della sua offerta finanziaria, mentre Raimundo farà capire alla moglie che se continuerà ad interferire nella vita di Maria, si allontanerà da loro.

Antolina consegnerà i 1000 pesetas senza chiedere qualcosa in cambio. Isaac vorrà farsi dare un prestito da Prudencio, invece Raimundo dopo aver trovato il vetro che contiene le impronte di Severo lo consegnerà a Mauricio. Irene si preoccuperà per le voci messe in giro dal sindaco di Belmonte su Carmelo e Adela, dato che verranno etichettati come rivoluzionari pericolosi. Il sergente Cifuentes confermerà che le impronte digitali raccolte non corrispondono a quelle del Santacruz. Francisca sarà pronta a vendicarsi, mentre Prudencio e Lola appariranno molto nervosi. Maria pretenderà di sapere dalla Montenegro chi ha piazzato la bomba al matrimonio del Mesia. Quest’ultimo non appena farà ritorno da lavoro comunicherà alla sua ex moglie di aver cercato uno specialista per lei. Elsa non riuscirà a fidarsi di Antolina, che intanto farà credere a Dolores di essere cambiata in meglio. Il Mesia confesserà alla Castaneda che è lei è l’unica ragione che gli resta per continuare a vivere: l’atteggiamento del figlio del defunto Olmo non riuscirà a convincere Matias e Marcela. Irene dopo aver scoperto grazie ad Anacleto che il sindaco di Belmonte oltre ad essere sposato ha due amanti, deciderà di scrivere un articolo per distruggerlo. Raimundo deciderà di mettere al corrente Severo della vendetta di Francisca. Lola chiederà a Prudencio come mai ha prestato dei soldi al Guerrero. Infine Lola dopo essere apparsa molto agitata davanti a Marcela, si recherà alla casona per raccontare a Francisca quale rapporto hanno lei e il minore degli Ortega. La dipendente di quest’ultimo purtroppo lavorerà segretamente per la matrona, che le farà presente che non dovrà innamorarsi del suo ex pupillo.