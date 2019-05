Finalmente ci sarà la resa dei conti tra due personaggi nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato “Il Segreto”. Nei capitoli che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 6 al 10 maggio 2019, Isaac dopo aver appreso grazie alle autorità che Elsa Laguna ha rischiato di essere uccisa dalla sua compagna di cella per ordine di Antolina, perderà le staffe. Il falegname si servirà del decesso del cognato Jesus per minacciare l’ex ancella pur sapendo di essere il vero assassino.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Isaac minaccia Antolina di farla arrestare

Il Guerrero dirà alla moglie di essere disposto a farle passare il resto della sua vita in prigione con l’accusa di omicidio, in cambio della libertà della sua ex fidanzata.

Isaac ricatta la moglie, Antolina annuncia la sua partenza

Nelle puntate in onda in Spagna questa settimana in corso, Fernando darà la conferma a Maria Castaneda di averla dimenticata, annunciando le sue nozze con la sua fidanzata. Francisca non reagirà affatto bene, dopo aver appreso che il Mesia rimarrà a Puente Viejo con Maria Elena, perché avrà il timore che sia ritornato per commettere una delle sue follie.

Isaac verrà a conoscenza finalmente della verità sull’aggressione che Elsa ha ricevuto in prigione. Il sergente Meliton comunicherà al carpentiere che la detenuta che ha fatto del male alla sua amata è stata pagata da Antolina. Intanto Prudencio dopo aver parlato al telefono con il fratello, darà a disposizione un anno di tempo a Severo per potergli restituire il prestito che gli ha dato. Il Guerrero sempre più deciso ad aiutare la Laguna a tornare in libertà, si presenterà dalla moglie e la minaccerà mostrandole le prove di un delitto.

Isaac farà presente all’ex ancella di essere disposto a farla arrestare con l’accusa di aver ucciso il fratello di Elsa. In seguito Severo preparerà la sua vendetta, fornendo a degli uomini tutto ciò che serve per costruire una bomba. Isaac metterà alle strette la moglie, dicendole di ritirare la denuncia contro la Laguna se non vorrà fare i conti con la giustizia, grazie al portafoglio contenente le tracce del suo delitto. L’ex ancella cercherà di far desistere il marito dal suo terribile intento senza riuscirci, dato che non le lascerà altra scelta se non quella di accettare le sue condizioni.

Il minore degli Ortega dirà al suo dipendente Marchena che la Montenegro non dovrà sapere per nessun motivo qual è il suo nuovo accordo con il Santacruz. Antolina dopo aver consegnato la chiave di casa sua a Dolores, le dirà che se ne andrà via da Puente Viejo definitivamente.

Marchena tradisce Prudencio, la Laguna rivela al Guerrero di avere poco tempo da vivere

Onesimo chiederà a Carmelo di far trasferire Meliton lontano dal paese iberico, per poter avere Saturna tutta per sé.

Elsa uscirà dal carcere grazie ad Isaac: i due innamorati si ricongiungeranno scambiandosi un bacio. Consuelo sarà felice di vedere la Laguna libera, mentre il Guerrero confesserà a Matias che sua moglie si è data alla fuga dopo essere stata ricattata da lui. In seguito Marchena darà l’impressione di essere preoccupato, ma non avrà nessuna intenzione di svelare il motivo al marito di Marcela. Maria dirà al nonno Raimundo di sentirsi meglio nel sapere che Fernando presto si sposerà. Marchena apparirà alla casona per vedere Francisca, facendo rimanere sorpreso Mauricio per la sua visita inaspettata. Irene manifesterà la sua disapprovazione al mestiere di Prudencio, quando le dirà che lei e suo marito grazie a lui non dovranno lasciare la loro abitazione. Elsa rassicurerà Consuelo facendole credere di stare bene. Irene e Adela inviteranno a mangiare Victoria Kent, invece Marchena porterà le ultime succose informazioni alla Montenegro, con l’intenzione di non voler fare più la spia. La Laguna sceglierà di essere sincera con il Guerrero, confessandogli di avere poco tempo da vivere. Prudencio lascerà intendere alla moglie di Raimundo di essere stato pagato dal Santacruz. Infine Francisca verrà scambiata per la nonna del Mesia dagli ospiti di Maria Elena.