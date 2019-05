Proseguono gli intrighi nello sceneggiato “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana, la romantica dichiarazione di Prudencio Ortega a Lola si concluderà con un bacio.

Quest’ultima sebbene confesserà all’ex pupillo di Francisca Montenegro di non volersi innamorare più di nessun uomo, non rifiuterà il bellissimo gesto d’amore. Antolina invece sorprenderà tutti gli abitanti di Puente Viejo, perché dopo essere ritornata in scena, oltre a restituire ad Isaac il denaro che gli aveva sottratto prima di sparire, ammetterà le sue colpe durante una conversazione con Dolores. L’ex ancella si sfogherà con la madre di Hipolito dicendole di essere stata assalita dai sensi di colpa per il male fatto al marito e ad Elsa, ma sottolineerà di essere confortata da un lato perché ciò che ha fatto è stato per amore.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Prudencio bacia Lola, Antolina ammette le sue colpe

Isaac caccia la moglie, Prudencio e Lola si baciano

I telespettatori spagnoli nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” dal 27 al 31 maggio 2019, vedranno Raimundo frenare Francisca e Mauricio, visto che gli farà presente che prima di incolpare Severo devono avere delle prove valide. L’ex locandiere per convincere la moglie e il capomastro a non attentare alla vita del marito di Irene, gli dirà che se si scoprirà che è stato davvero lui a mettere la bomba si vendicherà.

Nel frattempo la guardia civile sarà sul punto di risolvere il caso, cioè di far luce sulla tragedia avvenuta durante le nozze di Fernando, visto che troverà una traccia sui resti dell’esplosivo. Successivamente tramite la proiezione del film per finanziare l’operazione di Elsa, i Castaneda, Irene, e Adela, riusciranno a raccogliere un migliaio di pesetas. Matias ricorderà alla Laguna che è una questione di vita o di morte, quando la stessa non accetterà il fatto che gli abitanti debbono sdebitarsi per lei.

Nel contempo Isaac metterà al corrente i suoi amici del ritorno inaspettato di sua moglie Antolina. Quest’ultima si offrirà volontaria per aggiungere i soldi mancanti che serviranno per salvare la Laguna. Il Guerrero non appena l’ex ancella gli dirà di essere pentita e di volergli soltanto restituire i risparmi di cui si è appropriata, le chiederà di andarsene. Matias dopo aver assistito al duro confronto, tranquillizzerà il suo amico. La Montenegro insisterà sul fatto di dover confrontare l’impronta che ha trovato la polizia con quella di Severo, mentre l’Ulloa preferirà aspettare la via legale.

In seguito il marito della Campuzano si troverà in un vicolo cieco quando Carmelo gli chiederà se ha qualcosa a che fare con l’attentato. Lola confesserà a Prudencio la ragione del suo dolore, dicendogli che sua sorella oltre ad essere ad un passo delle nozze con il suo ex fidanzato, pretende di ricevere la sua croce d’oro. Il minore degli Ortega dopo aver confortato la sua dipendente finirà per baciarla. Carmelo dopo aver cambiato la traccia di Severo, crederà di aver risolto la questione.

Antolina afferma di essere pentita, Matias sospetta di Fernando

Elsa non vorrà accettare affatto l’offerta della sua nemica, ma purtroppo sembrerà essere l’unica via d’uscita. Intanto Antolina mostrandosi buona e umile, dirà a Marcela di non volere nulla in cambio dei 1000 pesetas. Alla fine Isaac non avendo altra scelta, accetterà i soldi della moglie, e dirà ai suoi amici di sapere che il gesto della stessa non è stato per generosità. Irene dopo essere venuta a conoscenza che il sindaco di Belmonte sta diffondendo false voci su Adela e Carmelo, assicurerà alle sue amiche che non consentirà che i coniugi Leal vengano accusati. Severo non avrà più nulla da temere, perché il sergente Cifuentes confermerà che le impronte non corrispondono, al contrario di quanto accadrà alla casona, visto che la coincidenza sarà identica. Fernando comunicherà a Maria che la farà esaminare da uno specialista, invece la Laguna continuerà a prendere le distanze da Antolina pur avendola aiutata. Il Mesia prometterà alla Castaneda che farà tutto il necessario per farla camminare di nuovo, facendo sospettare Matias che temerà che stia nascondendo qualcosa. Più tardi l’ex ancella si recherà da Dolores e dopo averle spiegato tra le lacrime di sentirsi molto sola da quando ha lasciato la città, affermerà di essere consapevole di essersi comportata male. Onesimo e Meliton come promesso, si sfideranno ad un duello per Saturna. La Campuzano deciderà di rovinare la reputazione del sindaco Belmonte dopo aver fatto delle indagini sulla sua vita privata. Raimundo rivelerà a Severo che è nella lista dei sospettati all’attacco del matrimonio di Fernando. Prudencio presterà al Guerrero i soldi di cui ha bisogno, facendo commuovere Lola. Quest’ultima infine incontrerà Francisca, che la avvertirà dicendole che la sua missione è quella di spiare il fratello di Saul, e non di farlo innamorare.