Torna l'appuntamento sulle novità de Il Segreto, la telenovela scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Nelle puntate spagnole, in onda prossima settimana in Spagna, Maria scoprirà di essere rimasta paralizzata mentre Prudencio si innamorerà di Lola. Infine Puente Viejo si mobiliterà per aiutare Elsa.

Il Segreto: Prudencio geloso di Lola

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi spagnoli trasmessi dal 20 al 24 maggio in Spagna, segnalano che l'esplosione al matrimonio di Fernando provocherà tragiche conseguenze ad alcuni abitanti di Puente Viejo ed, in particolare, a Matias e sua sorella. Se il padre di Camelia rischierà di morire, Maria uscirà dal coma grazie al supporto della famiglia. All'enoteca, Prudencio avrà un forte attacco di gelosia quando spierà un incontro tra Lola e un giovane.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Prudencio si innamora di Lola dopo la partenza di Julieta

In seguito l'Ortega apprenderà che quest'ultimo è un cliente. Fernando, invece, vorrà vendicarsi della morte di sua moglie ma Don Berengario riuscirà a farlo desistere. Intanto Elsa confiderà ad Isaac che le restano ancora poche ore da vivere.

Matias viene operato

Alla Villa, la matrona ed il marito comunicheranno alla nipote che è rimasta paralizzata in seguito all'attentato alle nozze. Matias, nel frattempo, subirà un delicato intervento chirurgico mentre il Santacruz vorrà svelare tutta la verità al sindaco.

Allo stesso tempo la Laguna dirà di aver contratto una malattia gravissima al suo amato. Infine Lola conoscerà Donna Francisca giunta nel frattempo all'enoteca per parlare con Prudencio.

Lola affronta l'Ortega

Stando agli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda a fine maggio in terra iberica, si evince che i familiari di Matias tireranno un sospiro di sollievo quando il dottore Zabaleta comunicherà che il giovane ha superato brillantemente l'intervento chirurgico all'occhio.

Appena tornato a casa, il padre di Camelia esprimerà il desiderio di andare a trovare sua sorella. Purtroppo la Castaneda dimostrerà di non volere reagire alla grave disabilità giunta dopo l'attentato al matrimonio di Maria Elena e Fernando. All'enoteca, Lola chiederà spiegazioni all'Ortega in merito alle suo comportamento contraddittorio. Isaac e Elsa, invece, scopriranno l'esistenza di una costosa cura, tanto da lasciare il borgo per qualche giorno.

Donna Francisca commissiona l'omicidio di Severo

Il popolo di Puente Viejo si rimboccherà le maniche per aiutare Elsa e l'amato tanto da preparare una colletta. Fernando, invece, chiederà a Godoy se hanno scoperto il colpevole dell'esplosione. In seguito, il capomastro proibirà ad Irene e Adela di recarsi a fare visita alla povera Maria che esprimerà la volontà di farla finta.

Dall'altro canto Marcela noterà che Prudencio nutre un sentimento per Lola.

Tiburcio, invece, capirà che Saturna è la causa dell'astio sorto tra Onesimo e Meliton. Alla Villa, la Montenegro mediterà una strategia per vendicarsi del male fatto a Maria. La matrona, infatti, chiederà a Mauricio che ponga fine alla vita di Severo. Infine Carmelo porterà fuori pista alcune guardie civili affinché non scoprano che il Santacruz potrebbe essere il mandante dell'esplosione.