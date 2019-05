Appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto in onda martedì 28 maggio che prevede oltre al consueto episodio pomeridiano su Canale 5, anche una puntata serale su Rete 4. Nel corso del doppio appuntamento di martedì dunque, vedremo che Maria cercherà di chiarire con Fernando, dopo che l'uomo sta facendo di tutto per scoprire la verità sulla sorte di Beltran ed Esperanza.

Pubblicità

Pubblicità

Intanto il dottor Zabaleta, su richiesta di Consuelo, sottoporrà Elsa a delle accurate indagini per scoprire se la Laguna è stata avvelenata. Gli esiti degli esami riveleranno una sorprendente verità che metterà Antolina al riparo dalle accuse di aver avvelenato la sua rivale.

Il Segreto anticipazioni del 28 maggio: Elsa avvelenata da Antolina

Come abbiamo visto nelle scorse puntate, Elsa è stata tratta in salvo da Consuelo, la quale è riuscita a portar via la Laguna dalla casa di Antolina.

Il Segreto, trama del 28 maggio: nessuna traccia di veleno nel sangue di Elsa

Il piano ideato da Elsa e Isaac per smascherare le malefatte di Antolina, si è dovuto interrompere a causa delle precarie condizioni di salute della Laguna. Consuelo, sospettando che la giovane sia stata avvelenata, chiederà al dottor Zabaleta di sottoporla a degli accertamenti clinici, al fine di scoprire tracce di veleno nel suo sangue. Nel corso dell'episodio pomeridiano de Il Segreto, in onda martedì 28 maggio su Canale 5, vedremo che i risultati degli esami daranno esiti sorprendenti.

Pubblicità

Il medico dirà infatti che non vi sono tracce di nessun tipo di veleno nell'organismo della Laguna, nonostante Antolina abbia mescolato continuamente scaglie di sapone nel latte di Elsa. L'ex ancella quindi, sembrerà innocente e non perderà occasione per scagliarsi con ancor più veemenza contro la sua rivale.

Spoiler Il Segreto: nessuna traccia di veleno negli esami della Laguna

Isaac nel frattempo, cercherà di incontrare la Laguna tenendo nascosto il fatto alla moglie e chiederà la complicità di Matias e Marcela.

L'ex ancella però, si renderà conto del raggiro e solo nel corso delle prossime puntate scopriremo come reagirà, forte anche del fatto di non essere stata smascherata per l'avvelenamento di Elsa. Alla Villa nel frattempo, Maria deciderà di prendere in mano la situazione ed affrontare da sola Fernando. Dopo essersi confrontata con Raimundo e Mauricio, la Castaneda deciderà di parlare con l'ex marito a viso aperto. Il Mesia, dopo aver scoperto di essere stato ingannato da Maria e Gonzalo, sta facendo di tutto per scoprire la verità sulla sorte di Beltran ed Esperanza.

Pubblicità

Come finirà il confronto tra Maria e Fernando? Riuscirà la Castaneda a scoprire tutta la verità sulle malefatte dell'ex marito?

In attesa di scoprire come si evolveranno queste vicende, ricordiamo l'appuntamento pomeridiano alle 16,20 circa su Canale 5, mentre l'episodio serale di martedì 28 maggio andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 21,20.