Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto, che riguardano ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 19 al 25 maggio 2019. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, su tutti Dolores, che diventerà finalmente nonna di una femminuccia partorita da Gracia in Svizzera.

I fan della soap iberica da qualche puntata hanno intuito che l’accusa di furto ai danni di Elsa non è altro che una messinscena,che ha come fine quello di poter smascherare le malefatte di Antolina. Marcela nel corso della prossima settimana verrà a sapere del piano architettato dalla Laguna con la complicità di Isaac e Matias e si arrabbierà con il marito per averla tenuta all’oscuro di tutto.

Il Segreto, spoiler: Marcela infuriata con Matias dopo aver scoperto il piano di Elsa

Dopo lo svenimento improvviso di Elsa avvenuto alla Locanda, Consuelo, Matias e Isaac saranno molto preoccupati per lo stato di salute della Laguna, che appare sempre più debole e temeranno che il loro piano messo in atto per smascherare Antolina possa naufragare.

Il Segreto, trame al 25 maggio: Marcela furiosa con Matias dopo aver scoperto il piano di Elsa

Isaac dopo il malore di Elsa sarà tentato di rivelare la messinscena, ma Matias lo convincerà a non farlo. Marcela intuirà che i due le stanno nascondendo qualcosa e vorrà sapere cosa sta succedendo tra Antolina ed Elsa. Alla Villa, Fernando scoprirà un doppio fondo nella cassaforte di donna Francisca e si renderà conto che Maria e Gonzalo lo hanno ingannato, dato che la coppia non era in crisi come voleva far credere. Il dottor Zabaleta, dopo aver visitato Elsa, le raccomanderà di stare a riposo ma la Laguna, su pressanti richieste di Antolina, accetterà di uscire per una passeggiata nella piazza del paese.

Nel corso dei prossimi episodi vedremo che Matias confesserà alla moglie che il furto alla locanda è stata una finzione, al solo scopo di permettere ad Elsa di entrare in casa di Isaac ed Antolina per cercare le prove che potrebbero smascherare le malefatte dell’ex ancella. Marcela quindi si infurierà con Matias, ma non risparmierà nemmeno Isaac e Consuelo.

Anticipazioni: Dolores diventa nonna, Consuelo salva Elsa

Nelle puntate de Il Segreto in onda dal 19 maggio al 25 maggio, Antolina continuerà a mettere scaglie di sapone nel latte di Elsa nel tentativo di ucciderla il prima possibile.

Consuelo riuscirà a portare via Elsa dalla casa dell’ex ancella e dirà al dottor Zabaleta i suoi dubbi circa un possibile avvelenamento. Dopo molte traversie, Hipolito riuscirà a raggiungere Gracia in Svizzera e poco dopo giungerà la notizia della nascita di una femminuccia. Dolores sarà al settimo cielo dopo aver saputo di essere diventata nonna di una bambina. All’emporio un falsario è riuscito a piazzare delle banconote false e proprio la Miranar, per non perdere il denaro, tenterà di distribuire i soldi falsi tra i vicini.