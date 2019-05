Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, 'Il Segreto' che vedono nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che partono da domenica 26 maggio per arrivare a sabato 1 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Maria. Verrà fatta una scoperta importante riguardo all'incendio verificatosi nella casa cubana di Maria e Gonzalo.

Si scoprirà che è stato il Mesia ad architettare questo piano ma le preoccupazioni aumenteranno per Fernando nel momento in cui penserà che sia stato ingannato da Maria.

L'uomo comprenderà che Esperanza e Beltran possano essere vivi e chiederà al proprio complice di impegnarsi a trovare i certificati di morte delle due persone. Antolina complicherà la vita alla rivale Elsa con l'intento di farla morire la sera stessa e la moglie di Isaac si divertirà ad avvelenare la Laguna.

Il Segreto: Maria si getta nel vuoto con Esperanza - blastingnews.com

Marcela e Consuelo, dopo una serie di incomprensioni, giungeranno al dovuto chiarimento. Nascerà la figlia di Gracia e Hipolito. Questo evento provocherà la commozione di Dolores contenta di essere diventata nonna pensando che sia arrivato il momento giusto per fare questo passo.

Consuelo vuole chiedere aiuto al medico per scoprire la verità

Consuelo deciderà di recarsi nell'abitazione di Antolina e vorrà portare Elsa con sé dopo aver capito cosa possa essere successo alla Laguna.

La nonna di Julieta (Claudia Galan) comunicherà al dottor Zabaleta che, a suo parere, Elsa è stata avvelenata da Antolina e chiederà al medico di verificare questa tesi con l'intento di entrare in possesso delle prove. Nel frattempo Julieta darà un aiuto importante a Severo (Chico Garcia) nella lotta contro Molero ottenendo la vicinanza di tutti gli abitanti di Las Lagunas. Elsa effettuerà delle analisi di sangue che finiranno per complicare la situazione in quanto verrà rivelato che la giovane donna non ha subito alcun tipo di avvelenamento.

Le paure di Julieta

Isaac chiederà a Matias (Ivan Montes) di trovare il modo per avere un incontro con Elsa e Marcela e s'impegnerà in prima persona per distrarre Antolina. La bionda, però, non si farà ingannare da questo piano e deciderà di organizzare una cena invitando il Castaneda e la fidanzata. La consorte di Isaac finirà per scagliarsi contro Elsa accusata di avere messo tutte le persone contro di lei. Maria, dal canto suo sarà pronta per confessare a Fernando che Esperanza e Beltran sono vivi e, approfittando della confidenza, vorrà capire se ci sia lo zampino del Mesia dietro il rapimento di Alfonso ed Emilia (Sandra Cervera).

L'uomo non avrà problemi ad ammettere il proprio coinvolgimento mentre Julieta avrà paura che Severo possa accettare le richieste di Molero.