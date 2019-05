A Il Segreto continuerà a tenere banco la follia di Antolina. Le trame relative alle puntate in onda dal 3 all'8 giugno, rivelano che la biondina tenderà una trappola ad Elsa e farà credere a tutti che abbia tentato di ucciderla. Isaac crederà a sua moglie ed accuserà apertamente la sua ex di essere un'assassina.

Intanto, Julieta dopo aver ottenuto l'annullamento matrimoniale da Prudencio, deciderà di sposarsi con Saul mentre Fernando contatterà telefonicamente i rapitori di Alonso ed Emilia. Infine, Severo farà arrabbiare Eustaquio Molero.

Il Segreto, Isaac scopre che Elsa è stata in manicomio

Le trame Il Segreto dal 3 all'8 giugno, rivelano che Isaac deciderà di verificare se Antolina gli ha detto la verità circa un ricovero in manicomio di Elsa. Eustaquio Molero proporrà a Severo di vendergli i territori de Las Lagunas, ma il Santacruz gli riferirà che non è ha la minima intenzione e così facendo farà arrabbiare l'imprenditore.

Il Segreto, trame dal 3 all'8 giugno: Isaac accusa Elsa di essere un'assassina

Intanto Elsa,verrà criticata dall'intero paesello che continuerà a crederla una ladra. Isaac grazie alle verifiche effettuate scoprirà che la Laguna è stata davvero in manicomio poco dopo la morte di sua madre. Fernando dirà Maria che non sa dove i rapitori abbiano portato Alfonso ed Emilia. Il giovane le dirà che ha bisogno di allontanarsi da Puente Viejo per fare delle ulteriori ricerche e la ragazza gli permetterà di farlo.

Elsa insinua che Antolina non sia incinta

Carmelo temerà che Lamberto Molero possa fare delle rappresaglie nei confronti di Saul e così gli darà una pistola con la quale difendersi.

Isaac chiederà ad Elsa delle spiegazioni circa il suo ricovero in manicomio, ma la ragazza non saprà cosa dirgli e l'uomo si arrabbierà con lei per avergli tenuto nascosto una parte così importante della sua vita. Lamberto Molero andrà alla locanda per provocare Julieta. Elsa insinuerà che Antolina non sia affatto incinta e così facendo manderà Isaac su tutte le furie. La signora Guerrero, intanto, sarà visitata dal dottor Zabaleta che le dirà che c'è qualcosa di strano nella sua gravidanza.

Saul punterà la pistola contro Lamberto per proteggere Julieta ed il giovane lo denuncerà. L'Ortega, poi seguirà il consiglio di Meliton e si costituirà finendo in prigione.

Isaac accusa Elsa di essere un'assassina

Zabaleta dirà ad Antolina che non può assolutamente essere incinta di sei mesi visto che i sintomi che presenta sono quelli tipici del primo trimestre. La ragazza, ovviamente tenterà di convincerlo che si sta sbagliando, ma lui non ci crederà e le annuncerà che andrà via per qualche giorno.

Saul uscirà di prigione e Prudencio gli darà le pratiche dell'annullamento del suo matrimonio con Julieta.

Durante la festività di Santa Lucia, Antolina metterà in atto la sua trappola nei confronti di Elsa. La ragazza darà appuntamento alla Laguna sulla cima di un dirupo e poi si getterà di sotto facendo credere ai compaesani che sia stata la sua ex padrona a spingerla per ucciderla o farle perdere il bambino. La biondina non riuscirà però nel suo intento di abortire mentre Isaac, arrabbiatissimo, si recherà da Elsa e l'accuserà senza mezzi termini di essere un'assassina.

Fernando non riuscirà a trovare il modo di liberare Alfonso ed Emilia, ma poco dopo riceverà una chiamata telefonica da parte dei rapitori. Saul e Julieta decideranno di sposarsi e chiederanno a don Berengario di celebrare le loro nozze. Hipolito tornerà a casa senza Gracia, la quale è andata a trovare i suoi familiari con la piccola Belen. Dolores non prenderà bene la decisione della nuora.