Nuovi colpi di scena in arrivo per gli appassionati de Il Segreto, la soap opera in onda su Canale 5. Nelle nuove puntate, in onda in Italia nei prossimi mesi, Donna Francisca inviterà Maria a non fidarsi del cambiamento repentino di Fernando, mentre a Puente Viejo giungerà Roberto, una vecchia conoscenza della moglie di Gonzalo.

Pubblicità

Pubblicità

Il Segreto: Fernando diventa buono?

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in programma nei prossimi mesi, si soffermano su Roberto Sanchez, interpretato dall'attore Juan Dos Santos. Il nuovo personaggio interagirà con Maria, scatenando la gelosia di Fernando. Come svelato, il Mesia farà di tutto per dimostrare a Maria di essere radicalmente cambiato. L'uomo potrebbe anche gettarsi nel profondo burrone per salvare la vita di Esperanza e Beltran, vittime di un drammatico incidente automobilistico.

Il Segreto, trame: Donna Francisca non si fida di Fernando, Maria ritrova Roberto

In seguito il figlio diabolico di Olmo (Iago Garcia) accetterà l'invito di Raimundo, ovvero quello di trattenersi qualche altro giorno alla Villa, per prendere le redini dei libri contabili della Montenegro, ancora troppo debole a causa delle sevizie sofferte da parte di Fulgencio Montenegro.

Durante il suo soggiorno alla Casona, Fernando organizzerà una festa per fare felici i due bambini, ancora provati dalla spiacevole avventura. Infatti l'uomo farà proiettare la pellicola di Peter Pan all'interno del giardino della tenuta della Montenegro dopo il rifiuto della Castaneda di andare con lui e i bambini a Puente Viejo per assistere alla rappresentazione del film in piazza.

Pubblicità

Se Raimundo (Ramon Ibarra) e la nipote si fideranno ciecamente della redazione del Mesia, Donna Francisca continuerà a definirlo un assassino, tanto da scontrarsi più volte con lui.

Roberto arriva a Puente Viejo per la gioia di Maria

Dalle trame de Il Segreto si apprende che Donna Francisca (Maria Bouzas) domanderà alla figlioccia se si è innamorata di Fernando, ricordandole che in passato l'aveva addirittura violentata, mettendo a repentaglio la vita di Esperanza in un terribile sequestro.

Ma Maria dimostrerà di avere la situazione sotto controllo, tanto da tranquillizzare la Montenegro.

Ma ecco arrivare un imprevisto che scombussolerà i piani del Mesia. Roberto giungerà a Puente Viejo e instaurerà un rapporto confidenziale con l'ex moglie di Gonzalo. Grazie ad alcuni racconti, i telespettatori di Canale 5 scopriranno che Sanchez era stato vicino alla Castaneda ed i suoi figli quando Gonzalo li lasciò completamente soli per seguire alcune missioni umanitarie.

Pubblicità

Olmo Mesia sospetterà che Roberto nutra un interesse sentimentale per la sua amata. Come continuerà la vicenda? Non resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.