Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane, Elsa ritroverà l'amore accanto ad Alvaro, nonostante le intromissioni di Isaac e Antolina.

Il Segreto: Alvaro aggredito

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate italiane, svelano che Elsa potrebbe trovare un nuovo amore. La Laguna, infatti, si avvicinerà moltissimo ad Alvaro, il dottore giunto a Puente Viejo per sostituire Zabaleta durante l'aggravarsi di un'epidemia di varicella.

Durante il soggiorno nel borgo, Fernandez interagirà con Antolina e Isaac. Inoltre l'uomo sarà picchiato brutalmente da alcuni delinquenti, tanto da trovare riparo nell'ospedale da campo costruito per debellare la malattia contagiosa. Qui riceverà le cure di Elsa, che lo costringerà a rivelare cosa si nasconde dietro il pestaggio.

Elsa offre dei soldi a Fernandenz

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che l'uomo deve molti soldi ad alcuni usurai, in quanto aveva dovuto acquistare dei farmaci per curare alcuni piccoli ospiti di un orfanotrofio in Portogallo.

Il Segreto, trame: Elsa confessa a Consuelo di essersi innamorata di Alvaro

A questo punto Elsa rimarrà molto colpita dal racconto del medico, tanto da decidere di aiutarlo a pagare il debito. All'inizio Alvaro rifiuterà la proposta per poi accettarla sfinito dalle insistenze della giovane. Inoltre la Laguna pretenderà di non essere rimborsata dal medico. Intanto quest'ultimo organizzerà un incontro con l'usuraio per saldare il debito proprio mentre Carmelo gli proporrà di diventare il medico condotto del borgo iberico.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac geloso della nuova storia della Laguna

Le trame de Il Segreto, segnalano che Alvaro prima di recarsi all'incontro farà una dichiarazione inaspettata ad Elsa. Fernandez, infatti, le confesserà di essersi innamorato di lei.

Ma quest'ultima ci andrà con i piedi di piombo, nonostante sia felice delle belle parole. Poi la Laguna confesserà a Consuelo di contraccambiare i sentimenti dell'uomo. Ben presto Isaac metterà becco nel rapporto tra Elsa e Alvaro dopo avergli chiesto di abbandonare per sempre Puente Viejo. Il Guerrero, infatti, scoprirà che il dottore era stato coinvolto in una rissa, tanto da metterla in guardia sulla pericolosità del personaggio.

Il Guerrero non sopporta più Antolina

Ma Elsa deciderà di fare di testa sua, se Antolina non raccontasse tutta la questione alla pettegola Dolores.

La Laguna, a questo punto, prenderà le parti di Alvaro, tanto da recarsi alla locanda dove rivelerà che l'uomo aveva contratto un grosso debito per salvare la vita agli orfanelli malati di morbillo. Di conseguenza, la moglie di Tiburcio accuserà dei sensi di colpa nei confronti di Fernandez, tanto da cercare di riabilitare la sua figura. Nel frattempo Isaac si dimostrerà insofferente del suo menage matrimoniale, tanto da confessare alla sua consorte di non averla mai amata.

Inoltre accuserà la Ramos di averlo manipolato affinché provasse gelosia dell'amicizia sorta tra l'ex fidanzata e il nuovo arrivato. Infine la situazione sarà destinata a peggiorare ulteriormente quando Alvaro comincerà a comportarsi stranamente dopo aver trascorso un periodo lontano dal borgo. I sospetti del Guerrero saranno fondati? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.