Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera spagnola che ogni giorno emoziona sempre più telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane, si soffermano su Elsa e Matias, interpretati dagli attori Alejandra Meco e Ivan Montes. Se la Laguna farà la conoscenza del nuovo dottore Alvaro, il marito di Marcela si renderà protagonista di una vera e propria sfuriata contro Antolina.

Il Segreto: l'arrivo di Alvaro a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che un'epidemia di varicella metterà a repentaglio la vita di Marcela e figlia Camelia.

Il Segreto, trame: Elsa conosce Alvaro, Matias caccia Antolina dalla locanda

Per questo motivo il dottor Zabaleta darà il benestare alla costruzione di un ospedale da campo per isolare i contagiati. Inoltre darà il consenso ad Elsa e Tiburcio di accudirli, visto che avevano contratto la malattia da piccolini. Purtroppo i casi di varicella aumenteranno a dismisura, tanto che il dottor Zabaleta chiederà ad Alvaro Fernandez di prendersi carico del lazzaretto.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro denigra Elsa

Le trame de Il Segreto segnalano che Alvaro (Alessandro Bruni) disapproverà la presenza della Laguna nell'assistenza ai degenti.

Infatti l'uomo comincerà a mettere in dubbio tutte le sue iniziative, per poi ritenerla responsabile dell'aborto seguito alla caduta di Antolina (Maria Lima) nel burrone. Elsa non si lascerà certamente intimorire dal medico, tanto da mettere in dubbio le sue capacità. Quest'ultimo confermerà di essere per metà calabrese e non per questo però può essere ritenuto meno efficiente nel campo sanitario. Elsa e il medico dimostreranno di non riuscire a sotterrare l'ascia di guerra, nonostante Tiburcio tenti di fare da mediatore.

Matias attacca Antolina

Nel frattempo nell'ospedale da campo si vivranno attimi di vera tensione, sia per i rapporti tesi tra la Laguna e Alvaro, che per Matias (Ivan Montes), il quale sarà preoccupatissimo per le condizioni di salute di Marcela e Camelia. Madre e figlia saranno messe in quarantena, mentre il nipote di Raimundo (Ramon Ibarra) se la prenderà con Antolina, rea di aver parlato male di Elsa (Alejandra Meco) e del suo impegno con i contagiati.

Di conseguenza, il marito di Marcela (Paula Ballesteros) inviterà la moglie di Isaac ad uscire dalla locanda. Tuttavia la sfuriata farà in breve tempo il giro di tutto il borgo iberico, tanto che i compaesani si domanderanno se Matias e Isaac continueranno ad essere amici dopo l'affronto fatto alla furba biondina. Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto per scoprire cosa accadrà.