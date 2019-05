Il Segreto, la popolarissima soap opera spagnola di Canale 5, come al solito regala colpi di scena ed entusiasmanti novità per tutti i fan. Le trame fino al 7 giugno non sfuggono a questa eccezione. La protagonista della settimana sarà, ancora una volta, la povera Elsa che dovrà fare i conti con un'accusa veramente infamante: in passato potrebbe avere ucciso i genitori a causa di una malattia psichiatrica. A tirare in ballo questa clamoroso risvolto del passato della Laguna sarà la diabolica Antolina.

Non solo, le puntate della prossima settimana regaleranno novità importanti anche per quanto riguarda il rapimento di Emilia e Alfonso Ulloa. A tal proposito, il responsabile della loro sparizione, Fernando Mesia, farà una clamorosa rivelazione.

Il Segreto, Spoiler al 7 giugno: Elsa accusata di omicidio

Nel dettaglio, nelle anticipazioni de Il Segreto fino al 7 giugno, Fernando Mesia deciderà di liberare Emilia e Alfonso dalla loro prigionia mandando un telegramma in codice ai suoi complici per ordinare la liberazione dei coniugi Castaneda.

Anticipazioni Il Segreto, Elsa potrebbe avere ucciso i genitori.

Successivamente, Antolina farà una clamorosa rivelazione a suo marito Isaac per quanto riguarda il passato di Elsa Laguna. La diabolica moglie di Isaac, infatti, accuserà Elsa di avere ucciso i suoi genitori e di essere stata ricoverata in un ospedale psichiatrico a causa dei suoi problemi mentali. Lo stesso Isaac, scioccato dalla rivelazione, cercherà di capire se sua moglie gli abbia detto la verità. Dopo una lunga riflessione, il giovane deciderà di credere alle accuse contro la Laguna e, in un dialogo con lei, cercherà di metterla con le spalle contro il muro per riuscire a farle confessare la verità sul suo passato.

Nel prosieguo delle puntate, il piano della ''diabolica'' Antolina sortirà gli effetti sperati: infatti, gli abitanti di Puente Viejo verranno assaliti dai dubbi nei riguardi di Elsa, la quale verrà a conoscenza tramite Antolina, di avere ucciso i suoi genitori e di avere problemi psichiatrici.

Anticipazioni Il Segreto, mistero su Emilia e Alfonso

Come detto, uno spazio importante nelle puntate della prossima settimana verrà ricoperto anche dal lunghissimo rapimento dei coniugi Castaneda.

Fernando Mesia, dopo aver dato mandato ai suoi complici di liberare i genitori di Maria, si recherà nella villa di Francisca Montenegro per comunicare il luogo nel quale si troverebbero i Castaneda. Successivamente, lo stesso Mesia accompagnato da Mauricio, si recherà nel posto da lui indicato. Tuttavia, di Emilia e Alfonso non ci saranno tracce. Cosa succederà agli abitanti di Puente Viejo? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.