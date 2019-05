Drammatiche novità arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda prossima settimana nella penisola spagnola. Gli spoiler iberici dal 20 al 24 maggio svelano che Maria Castaneda scoprirà di essere rimasta paralizzata in seguito all'esplosione durante le nozze di Fernando e Maria Elena. Donna Francisca, invece, mediterà una vendetta contro Severo.

Pubblicità

Pubblicità

Il Segreto: Fernando si sposa

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda attualmente in Spagna, annunciano un clamoroso colpo di scena per Maria (Loreto Mauleon) e Matias (Ivan Montes). Come abbiamo anticipato Fernando deciderà di sposare Maria Elena nei giardini della Villa di Donna Francisca. Il Mesia, infatti, tornerà a Puente Viejo in compagnia di un'affascinante ragazza che gli aveva fatto dimenticare la Castaneda. Severo, nel frattempo, mediterà una vendetta nei confronti di Donna Francisca, rea di averlo fatto cadere in rovina.

Il Segreto, trame iberiche: la Castaneda resta paralizzata dopo l'attentato

Infatti darà ordine ad alcuni artificieri di confezionare una bomba per far esplodere il silo del riso, raccomandandosi che non ci fosse spargimento di sangue.

Anticipazioni Il Segreto: Maria Elena muore, Maria e Matias in gravi condizioni

Nel frattempo la Montenegro permetterà al Mesia di svolgere il banchetto nuziale all'interno del magnifico giardino della sua immensa tenuta. Purtroppo il taglio della torta nuziale si trasformerà in tragedia dopo la deflagrazione di una potente bomba.

Pubblicità

Se Maria Elena morirà sul colpo, Matias e Maria rimarranno gravemente feriti dalle schegge. Nel dettaglio, il marito di Marcela riporterà seri problemi agli occhi, mentre la Castaneda cadrà in coma in seguito al trauma subito.

La Castaneda resta paralizzata dopo l'esplosione alle nozze di Fernando

Le trame iberiche de Il Segreto, fornite dal settimanale spagnolo "Supertele", in onda nei prossimi mesi su Canale 5, fanno capire che sia Matias e la Castaneda resteranno in condizioni precarie per molto tempo.

Il giovane locandiere, infatti, accuserà una grande infezione all'occhio, tanto che il medico dispererà di salvargli la vista. Dall'altro canto, Maria si risveglierà dal profondo stato di coma. Tra i due sarà proprio quest'ultima a destare la maggiore preoccupare del dottor Zabaleta e di Donna Francisca (Maria Bouzas), che non si staccherà un attimo dal suo capezzale. Proprio il medico le comunicherà che è rimasta paralizzata, tanto che difficilmente potrà tornare a camminare.

Pubblicità

Appresa la diagnosi, Maria apparirà molto triste mentre la Montenegro vorrà vendicarsi di Severo (Chico Garcia), in quanto ritenuto colpevole della disgrazia accaduta alla nipote. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.