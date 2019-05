Continuano ad emozionare i fan di Canale 5 le vicende ambientate a Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate in onda tra qualche settimana in Italia svelano che l'epidemia di varicella provocherà non pochi problemi a Marcela e Camelia. Se la moglie di Matias verrà dichiarata fuori pericolo, per la figlia ci saranno delle gravi complicazioni.

Il Segreto: arriva un'epidemia a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda nelle prossime settimane svelano che un'epidemia di varicella metterà in ginocchio gli abitanti di Puente Viejo, in particolare Marcela e sua figlia Camelia.

Il Segreto, trame: Marcela guarisce dalla varicella, le condizioni di Camelia peggiorano

Elsa (Alejandra Meco) e Tiburcio (Cesar Capillar), a questo punto, si prenderanno cura dei malati in quanto avevano contratto la malattia esantematica da piccoli. Nell'occasione la Laguna riuscirà a scrollarsi di dosso l'immagine di assassina dopo essere stata accusata dell'aborto subito da Antolina (Maria Lima). Gli abitanti di Puente Viejo, infatti, cominceranno a rivalutare la giovane dopo essere stata ritenuta una persona instabile mentalmente.

Marcela dichiarata fuori pericolo

Nel frattempo Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) inizierà a mettere in dubbio le capacità di Elsa tanto da considerarla un'assassina di bambini in quanto era stato il primo a soccorrere la moglie di Isaac (Ibrahim Al Shami) in preda ad una grave emorragia. Le condizioni di Marcela, intanto, miglioreranno dopo alcuni bagni con acqua e del bicarbonato. Le pustole, infatti, diminuiranno come la febbre che calerà gradualmente segno di una progressiva guarigione.

Di conseguenza Matias (Ivan Montes) apparirà felicissimo dello scampato pericolo della consorte sebbene non possa ancora riabbracciarla in quanto non aveva contratto la varicella in precedenza.

Alvaro crede che Camelia abbia l'encefalite

Le trame de Il Segreto, trasmesse nelle prossime settimane svelano che se Marcela migliorerà a vista d'occhio, le condizioni di Camelia peggioreranno. La temperatura corporea della figlia dei locandieri, infatti, resterà alta per tutto il giorno al punto di farla sprofondare in un sonno profondo.

Ogni sforzo della madre e di Elsa per risvegliarla saranno vani. Se la Laguna sottovaluterà i sintomi, credendo che la piccolina abbia solo bisogno di riposare, Alvaro non sarà dello stesso parere tanto da non permettere alla bambina di tornare a casa dai suoi genitori. Il medico, infatti, informerà la moglie di Matias che Camelia potrebbe aver contratto l'encefalite, una grave complicazione della malattia contagiosa. La figlia di Marcela sopravviverà? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate a Puente Viejo.