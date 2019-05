Il Segreto, trame Spagna: Isaac apprende la malattia della Laguna, Prudencio cotto di Lola

Le prossime puntate spagnole dell'appassionante sceneggiato “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra lasceranno di sicuro i fan più accaniti con il fiato sospeso. Gli spoiler svelano che finalmente Isaac Guerrero capirà come mai Elsa Laguna ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.

In particolare quest'ultima stanca di dover mentire, sarà sincera con il suo ex fidanzato, confidandogli di avere i giorni contati a causa di una malattia che non può essere curata. Prudencio Ortega si prenderà una cotta per la sua nuova dipendente Lola, ma non riuscirà a trovare il coraggio per dichiararsi.

Isaac fa una promessa a Matias, Maria riceve una bruttissima notizia

Gli spoiler degli episodi iberici che verranno trasmessi in Spagna la settimana prossima, ovvero dal 20 al 24 maggio 2019, annunciano che il dottor Zabaleta continuerà a dare istruzioni a Matias per potergli fare abbassare la febbre.

Isaac apprende la malattia della Laguna, Prudencio cotto di Lola

Isaac prometterà al suo migliore amico di occuparsi dei suoi familiari se dovesse morire. Marcela in preda alla disperazione totale per poter perdere il suo amato, inviterà la Laguna ad amare ogni attimo della sua vita. Nel frattempo Maria dopo essersi risvegliata dal coma riceverà una bruttissima notizia dal medico. Il dottor Zabaleta comunicherà alla madre di Esperanza che il suo corpo è rimasto immobilizzato. Tutti i membri della casona di Francisca rimarranno profondamente angosciati, dopo aver appreso la tragica diagnosi sulla Castaneda.

La malattia di Elsa può essere curata, Prudencio innamorato di Lola

Isaac ed Elsa verranno rassicurati da Zabaleta: nel dettaglio quest'ultimo farà sapere alla sorella del defunto Jesus che potrebbe rimanere in vita grazie ad un trattamento abbastanza costoso. La figlia di Emilia e Alfonso pur avendo la vicinanza di Esperanza e Beltran, si lascerà sopraffare dalla sua cattiva sorte. Adela, Irene e Marcela, dopo essere venute a conoscenza della possibilità che la Laguna possa riuscire a sopravvivere, organizzeranno una raccolta di denaro per poter consentire alla stessa di pagare le sue cure.

Intanto Prudencio non appena si accorgerà di amare Lola, prenderà le distanze dalla giovane per non farsi scoprire. Successivamente Francisca sempre più furiosa per ciò che è accaduto alla sua figlioccia, deciderà di farla pagare a Severo, con la certezza che sia l’autore della bomba scoppiata nella sua casona. La Montenegro all'insaputa del marito, che le aveva consigliato di mettere la parola fine alla guerra con il marito di Irene, commissionerà l’omicidio dello stesso a Mauricio.

Infine Elsa sarà grata a tutti coloro che durante la proiezione di un film le faranno delle offerte, per consentirle di curare la sua malattia.