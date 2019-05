Anticipazioni de Il Segreto che hanno dell'incredibile. Nelle puntate spagnole in onda dal 6 al 10 maggio, Severo deciderà di costruire una bomba, mentre Elsa uscirà dal carcere. Infine Antolina lascerà Puente Viejo dopo essere stata ricatta da Isaac.

La chiamata di Saul

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna, svelano che il sergente Cifuentes confesserà a Isaac che Antolina potrebbe aver assoldato una carceraria per far del male ad Elsa.

Il Segreto, trame spagnole: Antolina lascia Puente Viejo, Elsa esce dal carcere

Il falegname, a questo punto, si recherà a casa di Antolina, dove la minaccerà di avere le prove per incastrarla una volta per tutte. Alla Casona, Fernando e Maria Elena comunicheranno l'intenzione di sposarsi e rimanere a Puente Viejo. Una decisione che non sarà presa bene da Donna Francisca, la quale penserà che ci sia sotto qualche piano del Mesia. Lola, invece, si scuserà con Prudencio per il suo strano comportamento. Proprio quest'ultimo riceverà una telefonata da Saul, il quale chiederà di concedere a Severo altro tempo per saldare il debito.

Il Segreto: Severo vuole costruire una bomba

Nel frattempo Severo darà l'ordine a degli artificieri di costruire una bomba mentre Isaac chiederà ad Antolina di ritirare la denuncia nei confronti di Elsa o sarà accusata della morte di Jesus. In carcere, Elsa ringrazierà il dottor Zabaleta per essersi preso cura di lei mentre Prudencio concederà più tempo a Severo per saldare i suoi debiti, a patto che lui non racconti niente a Francisca. Intanto il latifondista sarà sempre più deciso a posizionare una bomba per far saltare in aria il silo contenente il riso.

Il Segreto, puntate spagnole: la partenza di Antolina

Stando alle trame spagnole de Il Segreto, si evince che Fernando assicurerà Donna Francisca che la sua permanenza nel borgo non nasconde un secondo fine. Isaac, intanto, andrà a fare visita a Elsa, mentre Antolina deciderà di lasciare Puente Viejo per sempre dopo aver dato le chiavi di casa a Dolores. In enoteca, Marchena metterà in guardia Prudencio sulle ritorsioni della Montenegro. Allo stesso tempo, Severo darà a Romualdo il compito di far esplodere l'ordigno, avvisandolo che non ci devono essere disgrazie. Successivamente Elsa uscirà finalmente dal carcere accolta da Isaac e tutti gli abitanti di Puente Viejo.

Elsa ha poco tempo da vivere

Isaac racconterà a Matias di aver ricattato Antolina affinché se ne andasse. Lontano da Puente Viejo, il piano di Severo potrebbe saltare a causa dell'arrivo di Irene e Adela, mentre Marchena raggiungerà la Casona per avere un incontro con la matrona. Nel frattempo Consuelo noterà qualcosa di strano nel comportamento di Elsa, tanto da avvertite Isaac. Il manovale, a questo punto, metterà alle strette la sua amata, che gli comunicherà di essere molto malata.

Alla Casona, Marchena svelerà a Donna Francisca l'alleanza tra Prudencio e Severo. Infine gli ospiti delle nozze tra Maria Elena e Fernando cominceranno ad affluire in chiesa, dove Francisca verrà scambiata per la nonna di Fernando. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.