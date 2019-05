Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che si distingue per la capacità di tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere degli sviluppi interessanti nella vita dei personaggi principali. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e pronti per regalare ulteriori sorprese al pubblico. Arrivano delle anticipazioni importanti dalla Spagna, sulle puntate che verranno trasmesse in Italia tra circa un anno.

Il Segreto, Fernando chiede a Maria Elena di sposarlo

Gli spoiler spagnoli rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Fernando. Quest'ultimo sorprenderà per il suo atteggiamento, soprattutto per ciò che riguarda la sfera amorosa: il Mesia finirà per innamorarsi di un'altra donna, corrispondente al nome di Maria Elena.

L'arrivo di Maria Elena a Puente Viejo

Non bisogna fare alcun tipo di confusione con la figura di Maria Castaneda, precedente moglie di Gonzalo dal quale si è separata e che è tornata nel paese di Puente Viejo.

La decisione della Castaneda è stata giustificata dall'incendio della sua abitazione a Cuba. Dunque nelle puntate dei prossimi mesi Fernando avrà modo di presentare la fidanzata agli amici, ma soprattutto a Francisca Montenegro che non sarà favorevole a questo tipo di notizia. La matrona non si fiderà della nuova arrivata e avrà intenzione di avviare delle indagini sul conto della compagna di Fernando.

L'arrivo della fidanzata di Fernando nel paese di Puente Viejo

La Montenegro cercherà di scavare nell'oscuro passato di Maria Elena che potrebbe nascondere dei segreti pronti a essere conosciuti nel corso dei diversi appuntamenti.

Arriverà nel paese di Puente Viejo una donna giovane che si presenterà come la fidanzata del Mesia. Non si sa se questa donna sia una brava persona e per questo motivo la Montenegro avrà bisogno di istruzioni fondamentali per distruggere la compagna di Fernando. Quest'ultimo dimostrerà di essere molto innamorato di Maria Elena e deciderà di fare una proposta inaspettata nei confronti della donna amata.

Una proposta inaspettata

Il Mesia si dirà pronto per fare una proposta di matrimonio, al punto che Maria Elena rimarrà senza parole di fronte a questa richiesta.

La fidanzata di Fernando pensa che stia affrettando i tempi, visto che si conoscono da poco tempo. I due innamorati avranno intenzione di scegliere la data del matrimonio e nel frattempo diventerà sempre più forte l'amicizia tra Fernando e Maria Castaneda. Quest'ultima finirà per divenire la confidente del Mesia che racconterà alla donna del matrimonio con la futura sposa.