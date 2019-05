Oggi, venerdì 10 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, talk show mattutino condotto da Federica Panicucci. Durante la diretta si è discusso dei fatti del Grande Fratello 16 e, in particolare, del bacio appassionato di Ambra Lombardo e Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. In studio c'erano la professoressa Ambra, gli altri ospiti Franco Terlizzi, Monica Setta e Valerio Merola e, in collegamento, l'opinionista Turchese Baracchi. Quest'ultima ha avuto parecchio da ridire sulla sincerità del sentimento di Ambra nei confronti di Kikò.

Ambra Lombardo attaccata da Turchese Baracchi a Mattino 5

Il botta e risposta tra Turchese e Ambra

Dopo aver espresso la sua riguardo i pericolosi tradimenti all'interno della Casa più spiata d'Italia, Turchese Baracchi ha detto la sua sul bacio tra la bellissima Ambra Lombardo e Kikò Nalli. 'Mi dispiace Ambra che tu sei qui in studio. Tante volte hai detto che in casa eri chiara e di stare distante da Kikò. Poi sei stata eliminata e tutto si è modificato. Di chiaro ho notato solo che all'interno della casa dicevi di essere sicura di stare con il tuo uomo', ha dichiarato l'opinionista senza peli sulla lingua.

'Comunque Ambra sei finta e devo dire che hai un futuro da attrice. Sembravi Rossella O'Hara in Via col vento. Si vede che vuoi solo notorietà', ha continuato la Baracchi. 'Grazie, lo prendo come un complimento. Comunque ho ribadito il tempo mi darà ragione. A parte il fatto che Kikò non è un personaggio così popolare, quindi non ho bisogno di cavalcare l'onda della popolarità', ha risposto la Lombardo. 'Kikò è l'ex marito di Tina Cipollari. Io comunque sto dalla parte di Tina che ha sicuramente più fama di te.Tu sei uscita dal gioco e per non uscire dai giochi ti sei architettata questa storia d'amore improvvisa', ha ribattuto Turchese Baracchi, attaccando nuovamente la professoressa siciliana.

Quest'ultima, però, ha continuato a smentire tutto e a ribadire che lei ha agito di cuore. Inoltre, la Lombardo si è detto comprensiva verso le critiche del figlio di Kikò, ma non verso quelle della Baracchi in quanto lei non ha fatto nulla di male e non ha tradito nessun uomo durante la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia.

Tutti contro la prof Ambra: "Non voglio creare inquietudini a Kiko, non l'ho mai voluto"

Ambra a #Mattino5 risponde alle critiche e ai messaggi del figlio del concorrente del #GF16 pic.twitter.com/Ido0x3ZeDV — Mattino5 (@mattino5) 10 maggio 2019

I pareri degli utenti di Twitter

Ad assistere la puntata di Mattino 5, c'erano anche gli utenti di Twitter che hanno detto la loro su Ambra Lombardo e Kikò Nalli.

Alcuni hanno appoggiato il parere di Turchese Baracchi: 'Sono d'accordo con Turchese. Ambra è un'attrice a cui piace stare davanti le telecamere. Comunque condivido ciò che ha detto la Cipollari e suo figlio'. Poi, un altro ha scritto: 'Infatti nessuno crede che Ambra sia innamorata di Kikò'. Qualcuno, invece, è dalla parte della bella professoressa: "Mi dispiace Ambra, ma sei troppo bella e la Cipollari non ci sta dentro. Altro che il figlio dodicenne che fa le storie su Instagram. Lei è il ritratto dell'invidia e dell'acidità. Non ho mai capito la sua presenza in tv, ma siamo in Italia'.

#Mattino5 sono d'accordo con turchese... Ambra è un attrice e piace stare davanti alle telecamere e cmq condivido ciò che dice tina cipollari e il figlio di kiko' — Nadia ◕‿◕。 (@46_NADIA_58) 10 maggio 2019

#mattino5 ma infatti nessuno crede che Ambra è innamorata di Kiko!!! #GF16 pic.twitter.com/16YKkaYF3O — Salvatore ❌ 🌈 (@heartrebel9) 10 maggio 2019