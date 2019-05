Sabato scorso, Mara Venier è stata ospite di Maria De Filippi nel corso di una puntata serale del talent Amici 18. Entrambe le conduttrici sono molto amate dai telespettatori italiani per il loro modo di fare e per come riescono a catturare l'attenzione di chi li ascolta.

Pubblicità

Pubblicità

Mara e Gerry Scotti, presente anch'egli in studio, hanno fatto divertire il pubblico da casa. La donna, poco prima di abbandonare la trasmissione, ha chiesto alla moglie di Costanzo di prendere parte alla sua prossima puntata di Domenica In in modo tale da ricambiare il 'favore'. La De Filippi ha prontamente accettato tra gli applausi dei presenti in studio e dunque questa domenica 19 maggio sarebbe dovuta recarsi dalla Venier e contraccambiare l'ospitata.

La Rai potrebbe aver bloccato l'ospitata di Maria De Filippi a Domenica In (RUMORS)

Il pubblico da casa ne è stato molto felice, ma secondo le ultime indiscrezioni l'accordo sarebbe stato bloccato. Il Gossip sta infatti impazzando online e pare che sulla presenza di Maria nella rete rivale ci siano molti dubbi.

Le indiscrezioni sull'ospitata di Maria De Filippi

Secondo quello che sta trapelando nelle ultime ore sul web, la Rai avrebbe bloccato l'ospitata da parte della conduttrice di Uomini e Donne a Domenica In. Le due dunque, potrebbero non ritrovarsi insieme nel corso di questa domenica.

Pubblicità

Al momento non si sa con precisione cosa sia successo e cosa abbia portato la rete televisiva a fare una scelta simile. A riportare per primo la notizia sarebbe stato Davide Maggio, che sul suo sito scrive che l'incontro tra le due prime donne di Canale 5 e Rai 1 pare sia stato ostacolato. 'Sembra che la produzione di Domenica In stia già cercando un sostituto. Non è però ancora arrivata la comunicazione ufficiale che sancisce lo stop dell'ospitata' scrive Maggio. La questione non è dunque ancora molto chiara.

Si attendono nuovi aggiornamenti in merito

Le voci si sono fatte sempre più insistenti sul web e diversi siti online stanno riportando la notizia. A parlare della vicenda è stato anche Alberto Dondolo, che scrive: 'Da Viale Mazzini fumata nera, al momento, per la partecipazione di Maria de Filippi da 'sora' Mara Venier'. Secondo quanto riporta TvBlog invece, l'assenza di Maria De Filippi in puntata è ormai sicura e anzi, a quanto pare, a prendere il suo posto potrebbe esserci Massimo Giletti.

Pubblicità

Se così fosse, l'uomo tornerebbe alla Rai dopo moltissimo tempo dalla sua assenza. Resta il fatto che al momento queste sono tutte voci non accertate. In merito alla faccenda ci saranno sicuramente nuovi aggiornamenti che daranno delle delucidazioni maggiori al riguardo, Non resta che attendere una conferma o smentita da parte dell'emittente o dei diretti interessati alla questione.