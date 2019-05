L'attrice Laura Rozalén, che interpreta Elvira nella soap "Una vita", prende il meglio dalle diverse tradizioni gastronomiche e spazia tra Italia, Messico, Cina e Giappone. «Sono golosa e sempre alla ricerca di piatti originali», spiega l'attrice a Nuovo. Per finzione, in "Una vita" è una ragazza seducente e ribelle, mentre nella realtà è una ragazza acqua e sapone. L'attrice spagnola, originaria di Valencia, è un'appassionata di cucina «il cibo fa parte della nostra cultura».

Uno dei piatti preferiti di Laura è proprio un piatto italiano: gli spaghetti alla carbonara, lei stessa lo ha affermato nella sua intervista sul settimanale.

I piatti legati ad un ricordo in particolare

«Il brodo di carne, il suo profumo mi fa sentire subito a casa. - spiega la Rozalén - Io vivo a Madrid e quando torno a Valencia per stare con i miei genitori, in genere è la pietanza con cui vengo accolta. Mia madre lo cucina sempre nei giorni speciali o la domenica in un pentolone gigante, quando tutta la famiglia è riunita e lei ci vuole coccolare. Ogni tanto provo a farlo anche io ma non ha mai lo stesso sapore come quello della mamma.

Ho un legame speciale con gli spaghetti alla carbonara, per tre motivi: il primo è che sono buonissimi, il secondo è che sono una vera salvezza quando vado di corsa e l'ultimo è che li preparo persino in scena.»

Da spagnola se la cava molto bene con il riso, come lei stessa afferma: «Lo preparo con le lenticchie oppure con il pollo e le verdure, cucino spesso anche il risotto ai funghi, tipico italiano.»

I piatti preferiti

«Le scaloppine alla valdostana, la pasta all'arrabbiata e la pizza in tutti i modi per quanto riguarda i piatti italiani.

Poi la paella, i nachos e il sushi. Con l'arrivo dell'estate consumo un sacco di frutta fresca di stagione, soprattutto le fragole, che adoro.»

Laura, oltre ad essere un'attrice, è una ragazza semplice: nel tempo libero ama andare al cinema e al teatro, uscire con gli amici più cari e trascorrere il tempo con la sua famiglia «che adoro e mi manca tanto, visto che vivo lontana. La nostra famiglia è molto numerosa e mi ritengo una persona fortunata: mi sono stati trasmessi valori come il rispetto, l'amore e l'onestà.

E poi ho anche una seconda famiglia: la squadra di Una Vita sono molto affezionata a tutti, dai colleghi ai membri della produzione che lavorano dietro le quinte.»

«Sono fidanzata e molto appagata. Con il mio lui cerco di trascorrere più tempo possibile: mi fa stare davvero bene.»

Che fine farà il suo personaggio

Dopo la morte di Adela, Elvira è fuggita con Simon per essere felice e lontana dal padre Artur che non ha mai approvato questa relazione.

Presto il personaggio scomparirà e, almeno per il momento, non farà ritorno ad Acacias.