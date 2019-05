Questa sera Pamela Prati sarà ospite a Live, non è la D'Urso per confrontarsi con il ricco parterre di opinionisti di Barbara D'Urso. Ad ogni modo, però, in queste ore stanno circolando delle voci davvero molto interessanti in merito al giallo della showgirl.

L'avvocato di Pamela Prati, Irene Della Rocca, infatti, ha dichiarato di aver dato corso ad un esposto contro le agenti della donna, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, poiché si sarebbero spacciate per lei nel tentativo di confermare l'esistenza di Marco Caltagirone. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

L'esposto di Irene Della Rocca, avvocato di Pamela Prati, contro Eliana e Pamela

L'avvocato di Pamela Prati, Irene Della Rocca, da poche ore ha diffuso la notizia circa l'esposto contro Pamela e Eliana, le agenti della sua assistita.

L'avvocato di Pamela Prati contro Pamela e Eliana

Le due donne, infatti, si sarebbero spacciate per lei nel corso di una telefonata con un giornalista di Fanpage. In quella occasione, Eliana avrebbe detto alla sua interlocutrice che le avrebbe passato l'avvocato della Prati, cosa assolutamente non vera dato che Irene Della Rocca non era con loro. Le due donne, dunque, avrebbero finto di essere lei per poter dare conferma alle loro teorie. Le due, però, non sono rimaste affatto in silenzio, anzi.

Sia Eliana che Pamela hanno smentito categoricamente la questione dicendo di aver fatto parlare un altro avvocato della Prati con il giornalista di Fanpage. Le agenti pare abbiano detto all'avvocato Della Rocca: "Non sei l'unico avvocato della Prati, l'autore ha parlato con l'altro avvocato, Ciabattini".

In seguito a tali dichiarazioni, l'avvocato di Pamela Prati ha detto di essersi messa in contatto con la collega. L'avvocato Ciabattini, però, ha clamorosamente smentito le parole delle due agenti dicendo di non sapere assolutamente chi fossero Eliana e Pamela.

Dopo l'intervista a Verissimo, la Prati e la Michelazzo litigano

Insomma, la situazione sta diventando sempre più intricata. Questa sera Pamela Prati sarà ospite a Live, non è la D'Urso e potrà palesare meglio il suo punto di vista e la sua situazione. Dall'ospitata a Verissimo, infatti, la showgirl non è uscita in modo glorioso, anzi. L'intervista non ha fatto altro che incrementare ancor di più i dubbi sulla versione dei fatti di Pamela e delle sue agenti, ma non solo.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che la Prati, subito dopo l'intervista con la Toffanin, abbia avuto una pesante discussione con la sua agente Eliana, la quale era presente nello studio durante l'ospitata a Verissimo. Nel frattempo, ancora non si hanno notizie di questo presunto Marco Caltagirone né aggiornamenti sulle nozze tra i due.