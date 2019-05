Lino Guanciale sta vivendo un momento importante per quanto riguarda la sfera lavorativa che continua a regalargli delle sorprese capaci di sottolineare il talento dell'avezzanese. L'attore in questa stagione si è diviso tra televisione e teatro ottenendo un grande riscontro dal pubblico e questi elementi sono stati fondamentali per consentirgli di ottenere premi di un certo rilievo.

Pubblicità

Pubblicità

Nella giornata di oggi verrà premiato a San Miniato per essersi distinto nel mondo dell'arte. Si tratta di un mese importante per il re della fiction di Rai uno in quanto si avvicina il giorno del suo compleanno e compirà i suoi primi quarant'anni. Queste stagioni televisive sono state fondamentali per l'attore che non ha mai cercato il successo a differenza di altri colleghi ed ha iniziato dal teatro, fondamentale per la gavetta. In precedenti interviste l'avezzanese ha dichiarato che, in occasione dei suoi quarant'anni, si sarebbe concesso un viaggio in Patagonia.

Intervista a Lino Guanciale. La classe operaia va in Paradiso ... - emiliaromagnacreativa.it

Una collega di Lino Guanciale ha compiuto lo stesso traguardo. Si tratta di Vanessa Incontrada con la quale ha lavorato in 'Non dirlo al mio capo' e che, lo scorso 24 novembre, ha festeggiato i quarant'anni.

Un momento di grande successo per l'attore

Le intenzioni di Guanciale hanno fatto pensare che si potesse prendere un periodo di pausa dal lavoro ma le ultime interviste vedono cambiare la situazione. L'attore ha rivelato che nei prossimi mesi sarà impegnato a girare serie televisive e dunque dovrebbe trattarsi di una breve pausa.

Pubblicità

Nel frattempo si può godere il successo ottenuto sul palcoscenico con la commedia intitolata "La classe operaia va in Paradiso" e ispirata all'opera del regista Elio Petri uscita all'inizio degli anni settanta. Il protagonista della Serie TV di Rai uno ieri ha pubblicato sulla sua pagina di Instagram una foto con gli altri colleghi.

L'ultima replica de 'La classe operaia va in paradiso'

Questo è il post di Lino Guanciale: "A presto, compagne e compagni, prestissimo senza sentimentalismi, senza retorica, come piace a noi".

Recentemente l'attore è stato impegnato nell'ultima replica de La classe operaia va in paradiso che ha ricevuto dei riscontri positivi da critica e pubblico. Non sono mancati i commenti delle fan di Lino che sperano di vederlo presto in una tappa al Sud. Ci sono stati messaggi di ringraziamento per il fatto che Guanciale ha avuto la capacità di rendere il pubblico parte integrante del suo spettacolo. Un'altra fan ha voluto sottolineare quanto il successo di questo spettacolo sia dovuto alla sintonia presente nella compagnia all'interno della quale prevalgono amicizia, stima e affetto reciproco.