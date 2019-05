Lino Guanciale sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa che l'ha visto spaziare da un personaggio all'altro senza alcun tipo di problema. In queste settimane si continua a parlare della possibilità che ha l'avezzanese di vestire i panni del commissario Ricciardi ma bisogna chiarire la situazione. L'avezzanese è stato scelto per questo ruolo ma manca l'ufficialità per la messa in onda di questa Serie TV, ispirata alla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Quest'ultimo rappresenta una garanzia per la Rai, se si considera che lo scrittore ha dato un contributo fondamentale per il successo della fiction 'I bastardi di Pizzofalcone che ha visto come protagonista l'attore Alessandro Gassmann.

Dunque continua il mistero intorno a questo progetto televisivo che potrebbe rappresentare un'ulteriore svolta per il protagonista della fiction di Rai uno. Nel caso in cui dovesse essere data l'ufficialità de Il commissario Ricciardi, avrebbero inizio le riprese e dunque il prodotto televisivo dovrebbe essere mandato in onda nella stagione 2020-2021.

Nello scorso mese di aprile Maurizio De Giovanni ha dichiarato che la sceneggiatura riguardante il personaggio di Ricciardi è già stata scritta. Lo stesso regista Alessandro D'Alatri ha spiegato che la fiction si trova in fase di lavorazione ma le riprese dovrebbero essere piuttosto lunghe.

Due progetti lavorativi importanti

Prosegue il mistero intorno al possibile coinvolgimento nella fiction Il commissario Ricciardi ma dovrebbero esserci tutti i presupposti per vederlo interpretare questo ruolo.

Inoltre bisogna sottolineare che la possibilità di interpretazione del commissario nella fiction ambientata nella città di Napoli, non andrebbe a ostacolare l'impegno preso dall'attore con la terza stagione de 'L'Allieva'. Questi due impegni televisivi sarebbero entrambi previsti per il 2020 e Lino Guanciale sarebbe entusiasta di poter interpretare il ruolo del commissario.

Un traguardo importante per l'avezzanese

Nella sua intervista rilasciata al giornale 'Il Mattino', ha spiegato che si tratterebbe di "un'opportunità grandissima e decisiva".

La serie del commissario Ricciardi si compone di quattordici romanzi e questa opera è stata scritta da Maurizio De Giovanni prima del romanzo 'I bastardi di Pizzofalcone'. Si deve notare che oltre al commissario, spiccano altri personaggi tra i quali si annoverano il brigadiere Malone (un aiutante di Ricciardi che abita ai quartieri Spagnoli) e il dottor Modo, un medico antifascista. Infine il prossimo 21 maggio Lino Guanciale compirà un traguardo importante in quanto festeggerà i suoi quarant'anni.