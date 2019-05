Arianna Montefiori è una giovane attrice che sta ottenendo un successo importante: si è fatta conoscere, nel corso di questi anni, tramite la partecipazione alla longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti', giunta alla sua quinta stagione e capace di catturare un pubblico eterogeneo. Nella fiction che ha visto come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, la Montefiori ha vestito i panni di Valentina. Si tratta di una ragazza dal passato complesso che ha una relazione con Gabriele fatta di 'alti e bassi', fino ad arrivare alla riconciliazione finale.

Le riprese de 'L'isola di Pietro 3'.

I progetti non sono terminati per Arianna Montefiori che passa da un set all'altro, dimostrando la felicità di vivere questo periodo importante della sua carriera che le sta facendo ottenere dei miglioramenti evidenti. Recentemente, l'attrice ha postato una foto insieme con Gianni Morandi, protagonista de 'L'isola di Pietro': parliamo di un prodotto televisivo che, nelle prime due stagioni, ha ottenuto un grande successo con la Mediaset. La fiction, andata in onda su Canale 5, si è distinta per la scelta di comporre un cast formato soprattutto da attori giovani.

Le anticipazioni sulla terza stagione della serie televisiva firmata Mediaset

La serie L'isola di Pietro è ambientata in Sardegna, terra alla quale Gianni Morandi è rimasto particolarmente legato dopo questa esperienza televisiva, lo stesso discorso vale per la moglie Anna. Dunque, attraverso questa foto sui social, Arianna Montefiori ha voluto dimostrare la sua felicità di lavorare con un personaggio importante come Gianni Morandi. L'attrice è andata sul set de L'isola di Pietro 3 per girare il primo ciak e la Montefiori è una new entry di questa fiction in quanto non ha preso parte alle precedenti stagioni.

Un momento importante per la giovane attrice

Sui social non sono mancati i commenti dei fan dell'attrice che hanno dato il proprio in bocca al lupo ad Arianna. Di conseguenza è arrivata un'anticipazione importante in merito alla terza stagione de L'isola di Pietro confermata grazie all'affetto del pubblico nei confronti del prodotto televisivo. Inoltre Arianna Montefiori sta vivendo un periodo fondamentale anche per ciò che riguarda la sfera amorosa: l'attrice è fidanzata con un collega, del quale è profondamente innamorata, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram.

Di conseguenza Arianna Montefiori rappresenta una delle promesse indiscusse della televisione e anche del cinema, che figura tra i suoi obiettivi. Nella scorsa stagione la giovane attrice, classe 1994, in un'intervista alla trasmissione 'Sottovoce' di Gigi Marzullo ha fatto notare di avere i piedi per terra.