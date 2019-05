Naike Rivelli, figlia quarantaquattrenne di Ornella Muti, è solita pubblicare sui suoi profili social molte fotografie e video provocatori che l'attrice ama definire "manifestazioni artistiche", scatenando polemiche e discussioni tra i suoi seguaci. Nonostante l'artista molto spesso sia stata protagonista su Instagram di immagini in cui è parsa completamente senza veli, assumendo posizioni ritenute da molti sopra le righe, in questa occasione, l'ultimo scatto apparso sul noto social network ha scatenato diverse reazioni tra i suoi follower, tra cui molte assolutamente negative e denigratorie.

Naike Rivelli scatena polemiche per una foto su Instagram

L'ultima foto incriminata pubblicata dalla figlia di Ornella Muti immortala la donna posizionata di spalle in posizione di verticale a gambe divaricate, con il lato B in evidenza coperto soltanto da un perizoma. A scandalizzare non è stata soltanto la nudità o la posa della donna, ma lo sfondo della fotografia, che ritrae la Cupola di San Pietro. Oltre ad alcuni commenti di ammirazione postati dai fan dell'attrice, che hanno apprezzato la sua totale libertà d'espressione, in molti non hanno gradito l'accostamento del suo corpo seminudo in una posizione conturbante alla Basilica considerata culla della cristianità, ritenendo la foto non soltanto di cattivo gusto, ma addirittura blasfema.

Alcuni utenti hanno commentato su Instagram affermando che l'attrice dovrebbe vergognarsi di pubblicare scatti simili; altri, pur non dichiarandosi cattolici, hanno espresso la propria indignazione additando la donna con termini come "cretina e idiota", oltre ai soliti commenti di natura ben più volgare e sessista.

Nike Rivelli spesso è oggetto di critiche a causa delle sue provocazioni

Molto spesso la figlia di Ornella Muti ha sorpreso i propri follower con foto e video che la ritraevano senza veli in atteggiamenti espliciti.

Pochi giorni fa Naike Rivelli ha pubblicato un video su Instagram in cui si è mostrata di spalle, assumendo la posizione di verticale, abbigliata soltanto con un perizoma rosso e un paio di scarpe anch'esse rosse con un tacco a spillo altissimo; l'artista nel video in questione si muoveva in modo conturbante. Nonostante alcuni utenti l'abbiano accusata di essere estremamente volgare, altri si sono complimentati con la donna, non soltanto per la sua perfetta forma fisica, ma dichiarando di apprezzare la libertà con cui ama esprimersi al di là di ogni convenzione e morale.

Molti hanno espresso compiacimento per la capacità con cui la Rivelli stravolge senza timore i luoghi comuni, non badando per nulla alle critiche e ai commenti negativi di chi non gradisce le sue manifestazioni artistiche.