Oggi, lunedì 20 maggio, ci sarà un nuovo ingresso all'interno della Casa del Grande Fratello 16: quello di Vladimir Luxuria. A dare l'annuncio è stata Barbara D'Urso durante l'ultima puntata del salotto di Pomeriggio 5. Come dichiarato dalla stessa conduttrice, l'ex parlamentare si fermerà per più di una settimana.

Probabimente Vladi avrà una sola missione da portare a termine: quella di mettere al corrente Francesca De André dei nuovi dettagli sulla spiacevole situazione con il suo fidanzato Giorgio Tambellini. Infatti, stando agli scatti e a testimonianze oculari emerse da alcuni giornalisti ed ospiti di Domenica Live, Giorgio avrebbe tradito la sua fidanzata con una misteriosa ragazza mora, con la quale c'è stato un bacio appassionato e forse ci sarebbe stato qualcosa di ben più intimo.

Vladimir Luxuria sarà ospite nella Casa del Gf 16

Vladimir mette in guadia la De André: 'Attenta e guardinga'

Oltre a Guendalina Canessa e Daniele Interrante, anche Vladimir Luxuria ha voluto lasciare un messaggio audio per mettere in guardia Francesca De André dal suo fidanzato Giorgio Tambellini: "E' presente un file audio in cui questo signore, vabbé chiamiamolo signore, racconta andando anche nei particolari osé di una relazione intima. Francesca, ti dico di stare davvero molto attenta perché potrebbe raccontare anche dei tuoi rapporti avuti con lui.

Devi essere guardinga rispetto a un uomo a cui non piace tanto farlo con una donna, ma specialmente farlo sapere alle altre persone". Insomma, come la prenderà Francesca non appena verrà a sapere della spiacevole situazione che le spetta? Chiuderà per sempre con Giorgio e si butterà tra le braccia del bel napoletano Gennaro Lillio? Chissà, per sapere come si evolverà il tutto non ci rimane che scoprirlo nella puntata di questa sera su Canale 5.

La richiesta di Eliana Michelazzo al Gf 16

Questa sera si parlerà anche della richiesta di Eliana Michelazzo.

La manager di Pamela Prati ha chiesto di fare ingresso all'interno della Casa più spiata d'Italia per dileguarsi dalla forte pressione mediatica, scatenata dal matrimonio mancato tra l'ex soubrette del Bagaglino e l'irreperibile imprenditore romano Mark Caltagirone. Però, stando alle ultime anticipazioni di Mediast, la richiesta dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne non è mai stata presa in considerazione.

L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset.#GrandeFratello @GrandeFratello — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) 19 maggio 2019

Insomma, la Michelazzo entrerà ugualmente negli studi di Canale 5 per sentirsi di dire "no" e fare pubblicità all'intervista che verrà trasmessa due sere dopo Live - Non è la D'Urso oppure la programmazione è cambiata?

Sono tanti i dubbi che sono emersi in queste ultime ore e che sicuramente verranno risolti proprio questa sera.