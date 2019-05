Ieri, sabato 11 maggio, è andata in onda la settima puntata di Amici 18, nella cui prima parte si è assistito all'eliminazione di Mameli. Un percorso complicato quello del cantautore siciliano che, sebbene prima del serale avesse conquistato la commissione degli insegnanti, ottenendo dei voti positivi, si è poi ritrovato a dover fronteggiare le dure critiche della giudice Loredana Bertè. Quest'ultima, infatti, non ha mai nascosto che a suo parere il giovane cantante fosse il concorrente con minor talento della scuola. Ovviamente questi giudizi sferzanti hanno ferito Mameli, anche se non hanno mai influito sulle sue esibizioni.

Mameli e Umberto eliminati alla settima puntata del serale di Amici 18.

E così anche ieri sera ha profuso il massimo impegno, interpretando il suo interessante inedito "Ci vogliamo bene". Il secondo eliminato della puntata, invece, è stato il ballerino Umberto.

Mameli fuori: la Bertè ne era già convinta

Mameli ha speso delle bellissime parole per il pubblico e per tutto lo staff di Amici 18: "Volevo ringraziare tutti, è stata un'esperienza bellissima e veramente vi devo dire grazie perché siete tutti delle bellissime persone.

Grazie di cuore". Maria De Filippi, a sua volta, non ha nascosto un pizzico di dispiacere per l'uscita di scena del cantante: "Mi mancherà non dire Mameli quando mi collegherò con Giordana, Umberto e Rafael. Mi mancherà, lo giuro".

Del resto, la conduttrice del talent-show ha quasi sempre manifestato una certa simpatia verso il cantautore indie che, invece, non ha mai convinto Loredana Bertè. Quest'ultima, tramite un messaggio lasciato alla trasmissione, ha dichiarato che avrebbe votato in favore di Umberto: "Non penso di stupire nessuno nel dire che non ho bisogno di ulteriori esibizioni per una decisione che ho già chiara da molto tempo: non credo che Mameli debba restare".

Umberto è il secondo eliminato della settima puntata

Dopo Mameli, un altro concorrente ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola, ovvero il bel ballerino di latino-americano Umberto, battuto dal tenore dei blu Alberto che si è conquistato un posto da semifinalista. Prima di salutare il danzatore napoletano, Maria De Filippi ha voluto lanciare una stoccatina ironica alla Celentano, dicendo: "A differenza di Alessandra tu a me non hai mai stancato".

Inoltre la presentatrice ha aggiunto che quest'anno uno sponsor della trasmissione ha messo a disposizione tre borse di studio piuttosto importanti, e a suo parere proprio Gaudino ha tutte le carte in regola per riceverne una. Subito dopo ha aggiunto, rivolgendosi all'ormai ex concorrente: "Qualora non l'avessi (la borsa di studio, ndr) o non andassi a studiare all'estero, qua c'è sempre posto per te. Parlo anche a nome di Giuliano (Peparini, ndr), ne sono convinta".

Per quanto riguarda i danzatori che sono arrivati in semifinale, si tratta di Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit Castro. Entrambi con molta probabilità saranno chiamati a contendersi l'agognata vittoria finale del circuito di danza di Amici 18.