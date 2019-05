In questi giorni sono finiti al centro dell'attenzione dei giornali due personaggi televisivi di spicco, come Maria De Filippi e Alfonso Signorini. Si tratta di una notizia inaspettata e resa nota dal settimanale 'Oggi', che parlerebbe della possibilità di avere due nuovi direttori di Mediaset, corrispondenti ai nomi della moglie di Maurizio Costanzo e del direttore del giornale 'Chi'. Non è mancata la replica di Signorini che ha smentito categoricamente questa possibilità, attraverso queste dichiarazioni: "Svegliarsi al mattino direttore di Chi e ritrovarsi direttore di Canale 5 la sera.

Maria De Filippi e Signori ipotizzati come nuovi direttori di canale 5. foto - blogosfere.it

Grazie. Ma sto bene dove sto". Dunque aumenta la curiosità, dopo le parole di Alfonso Signorini in quanto potrebbe esserci in corso una trattativa per permettere questo cambiamento. Inoltre sono arrivati i commenti dei colleghi del giornalista, dopo che ha scritto il suo post su Instagram. Non è mancato il commento della presentatrice Mara Venier, ma in particolare Simona Ventura ha voluto esprimere delle parole di stima nei confronti di Alfonso Signorini.

Pubblicità

La Ventura al momento si trova alla conduzione del programma 'The voice', in onda su Rai due e sta ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. La presentatrice ha sottolineato sui social di fare il tifo per Alfonso Signorini e Maria De Filippi, attraverso queste parole di affetto: "Sareste super adatti".

Non sono arrivate le parole di Maria De Filippi

La moglie di Maurizio Costanzo, a differenza di Alfonso Signorini, non si è ancora espressa in merito a questa ipotesi.

Dunque si attende la replica di Maria De Filippi ma per il momento bastano le parole di Simona Ventura che ha fatto notare l'amicizia con la conduttrice. Simona Ventura ha un rapporto speciale con la presentatrice di 'Amici', verso la quale ha sempre speso dichiarazioni di stima. Inoltre il commento scritto da Simona Ventura ad Alfonso Signorini dimostra la grande amicizia con il direttore del settimanale Chi.

La stima di Simona Ventura

D'altronde l'attuale presentatrice di The voice in precedenti interviste ha fatto notare di dovere molto a Maria De Filippi che le ha dato la possibilità di condurre 'Temptation island Vip' che ha ottenuto ascolti al di sopra delle aspettative.

Pubblicità

Non si può dimenticare la conduzione di 'Selfie-le cose cambiano' e ha fatto parte della commissione esterna di 'Amici' nella scorsa stagione, dove è stata spesso protagonista di battibecchi con Heather Parisi. L'esperienza a Mediaset è stata importante nella carriera della Ventura che è stata rilanciata da Maria De Filippi, fino ad arrivare all'atteso ritorno in Rai, dove ha ritrovato Morgan.