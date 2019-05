Maria De Filippi sta per concludere l'ennesima stagione trionfante dal punto di vista degli ascolti e del gradimento del pubblico e proprio nel corso della conferenza stampa post finalissima di Amici 18 si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, parlando anche dell'intervista bloccata dalla Rai nel corso di una delle puntate di Domenica In, il contenitore di grande successo condotto quest'anno da Mara Venier.

La frecciatina di Maria De Filippi alla Rai

In una delle ultime puntate del serale di Amici in onda su Canale 5 è stata ospite anche Mara Venier, la quale prima di andare via ha chiesto alla De Filippi di ricambiare l'ospitata e di andare a Domenica In per una lunga intervista.

Un invito che è stato accolto positivamente dalla 'regina degli ascolti' di Canale 5, la quale aveva dato in diretta anche una data alla zia Mara.

Peccato, però, che quell'intervista della De Filippi a Domenica In non si sia mai concretizzata, nonostante le due conduttrici lo avessero ufficializzato in diretta al cospetto di oltre quattro milioni di telespettatori. Pochi giorni prima della messa in onda del programma domenicale di Raiuno, la Rai ha bloccato l'ospitata e quindi l'intervista della De Filippi nel salotto di Mara Venier è saltata definitivamente.

Maria De Filippi, frecciatina alla Rai

Nel corso della conferenza stampa di Amici 18, la De Filippi ha risposto alle domande dei giornalisti che le chiedevano come avesse reagito a questa decisione di mamma Rai. La presentatrice non ha nascosto di essersi dispiaciuta. 'L'ho trovata una cosa davvero strana e antipatica, perché l'avevamo annunciata in tv', ha dichiarato senza peli sulla lingua la conduttrice di Canale 5.

La De Filippi ha ammesso che la stessa Mara Venier è rimasta molto male per questo blocco da parte della Rai e ha aggiunto che la conduttrice di Domenica In, da contratto, aveva la possibilità di andare ospite in due trasmissioni della concorrenza e lei ha scelto 'Tu si que vales' e 'Amici'.

L'intervista della De Filippi a Domenica In sarebbe stato un vero e proprio 'scambio di cortesia' nei confronti della sua collega e amica, ma la Rai non ha voluto.

Ennesima stagione record per la De Filippi

Parlando, invece, della situazione in casa Mediaset, la De Filippi ha dichiarato che devono imparare a fare maggiormente gioco di squadra e proprio per questo motivo ha scelto di ospitare nel corso della finalissima di Amici 18 molti volti noti della tv commerciale come Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Michelle Hunziker.

Intanto, la conduttrice ha portato a termine l'ennesima stagione tv di grande successo. La finale di Amici 18 ha ottenuto il record assoluto di ascolti con oltre 4.8 milioni di spettatori e più del 27% di share.