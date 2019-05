Nella tarda serata di domenica 19 maggio, infatti, la rete Mediaset ci ha tenuto a smentire i gossip che stavano circolando su un ipotetico ingresso di Eliana Michelazzo nella Casa del Grande Fratello. Gli addetti ai lavori, infatti, hanno fatto sapere che l'agente di Pamela Prati non è mai stata presa in considerazione per il ruolo di concorrente, ma non è da escludere che la stessa possa intervenire nella puntata odierna, come preannunciato dagli autori del reality ieri pomeriggio.

Eliana non parteciperà al GF: Canale 5 prende posizione

Dopo qualche ora di panico e proteste social, Mediaset ha deciso di diramare un comunicato stampa per smentire la notizia secondo la quale Eliana Michelazzo sarebbe entrata nella Casa del Grande Fratello il 20 maggio.

La precisazione che ci ha tenuto a fare la rete è la seguente: 'L'ipotesi dell'ingresso di Eliana al GF 16 come concorrente, non è mai stata presa in considerazione dall'editore'.

Mediaset fa chiarezza su Eliana al Grande Fratello: non entrerà come concorrente.

La rete del Biscione, dunque, ha chiarito che l'agente di Pamela Prati non parteciperà al reality condotto da Barbara D'Urso come tanti hanno scritto nella giornata di ieri, ma c'è un 'ma'. Nel breve messaggio che Canale 5 ha diffuso in rete a meno di 24 ore da una nuova puntata del format in questione, viene puntualizzato che la romana non sarà una concorrente, ma non che non presenzierà alla diretta.

Le anticipazioni che sono state date dagli autori sulla settima puntata del GF, infatti, sostenevano che Eliana sarebbe intervenuta in trasmissione per conoscere la decisione della produzione su una sua particolarissima richiesta: quella di entrare nella Casa di Cinecittà per sfuggire al clamore mediatico che hanno suscitato le sue ultime dichiarazioni su Mark Caltagirone.

Mettendo in chiaro il fatto che la Michelazzo non sarà una concorrente del reality, Mediaset non ha smentito l'intervento della stessa nella puntata di stasera e, quindi, con molta probabilità, tra qualche ora Barbara D'Urso intervisterà l'agente nello studio del Grande Fratello e, poi, darà appuntamento a mercoledì 22 con la verità 'choc' che la donna ha raccontato a 'Live'.

Barbara D'Urso conferma la presenza di Eliana in studio

Nonostante Mediaset abbia puntualizzato che non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi di far entrare Eliana nella Casa del GF 16, questa notizia ha iniziato ad impazzare in rete quando Barbara D'Urso, al termine dell'ultima puntata di Domenica Live, ha confermato la presenza della Michelazzo nella diretta di stasera con un filmato.

Non si sa, quindi, se Canale 5 abbia bloccato l'ingresso dell'agente nel reality nella giornata di ieri oppure se la conduttrice napoletana abbia voluto far credere al pubblico che ci fosse questa possibilità per tenere alta l'attenzione sul suo programma, nonostante sapesse sin dall'inizio che tutto questo non sarebbe mai successo.

Tra qualche ora, dunque, scopriremo cosa accadrà negli studi del Grande Fratello: la socia di Pamela Prati interverrà ugualmente nonostante la presa di posizione della rete?

Secondo il giornalista Davide Maggio, la risposta è sì e lo farà per promuovere l'intervista esclusiva che ha rilasciato alla D'Urso e che sarà trasmessa mercoledì a Live.