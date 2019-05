La saga del parto già avvenuto di Meghan Markle è infinita e il principe William aumenta la nebbia sul royal baby della duchessa di Sussex. Tra chi sostiene che il royal bebè sia già nato e chi no è ormai guerra a colpi di indizi, sospetti, congetture e speculazioni. C'è chi parla addirittura di un silenzio forzato dovuto al parto cesareo della duchessa.

Ad unificare il sentimento di sconforto e di sfiducia nella monarchia da parte di media e sudditi ci pensa il duca di Cambridge.

Meghan Markle e il principe William

Il quale, muovendosi come un elefante tra la cristalleria di Buckingham Palace, rilascia ai giornalisti una dichiarazione dubbia. Che suona come una presa in giro.

Il principe William e il royal baby Sussex di Meghan Markle

Non ha il telefono. Il principe William, duca di Cambridge, marito di Kate Middleton e padre di tre figli, non ha il telefono. E quindi non può sapere se il royal baby Sussex, figlio del fratello Harry e di Meghan Markle, duchi di Sussex, sia già nato.

Inverosimile, eppure è quanto lui stesso ha dichiarato di recente alla stampa.

Una farsa tragicomica che il nobile rampollo avrebbe inscenato davanti ad alcuni giornalisti, rei di aver chiesto news su baby Sussex. Tutto questo, durante il suo ultimo viaggio in Nuova Zelanda, Australia, paese in cui già il duca aveva fatto qualche altro sgarbo mediatico. Tanto da portare un giornalista a definire William e la moglie Kate come "boriosi e freddi", lontani dai sudditi.

Ora il principe William si permette di prendere in giro la stampa. Ma la cosa non resta sotto silenzio, questa volta.

Alla domanda se il royal baby sia già nato, il principe avrebbe risposto: "Non lo so, non ho il telefono. E poi, quando nascerà, voi lo saprete sicuramente prima di me".

Una frase lapidaria che, a metà tra una freddura inglese e uno sfottó mediterraneo, ha stizzito la stampa e i sudditi.

Già qualche giorno fa, il popolo inglese e i media britannici si erano sentiti esclusi dall'evento reale. E avevano manifestato taglienti rimostranze sul fatto che i duchi di Sussex avessero deciso di mantenere privata la nascita del royal baby.

La Regina perderebbe di credibilità se royal baby Sussex fosse già nato

Lo pensano in tanti a Londra e qualcuno ha avuto il coraggio di dirlo. A parlare è stato Dixie Arbiter, 79enne ex segretario della Casa Reale e oggi commentatore TV sulle questioni reali.

L'uomo sostiene che la credibilità di Buckingham Palace si sgretolerebbe se il royal baby Sussex fosse già nato, ma la Regina non lo avesse annunciato.

Una questione di immagine che tocca la sfera della trasparenza tra monarchia e sudditi.

Ma anche tra privacy dei reali e diritto dei contribuenti di sapere come vengono spesi i soldi pubblici da parte della Corona.

Tra tutti e tutti, Harry e Meghan non si scompongono. Nonostante i rumors che serpeggiano tutto intorno e fuori dalle mura di Frogmore Cottage, i due reali rimangono in silenzio. In attesa del bebè, forse. E dell'annuncio reale della nascita avvenuta, sicuramente.