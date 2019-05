Ieri, domenia 12 maggio, è andata in onda una nuova puntata con Le Iene. La trasmissione, però, è incominciata in modo un po' insolito. Contrariamente a quanto accade solitamente, infatti, al centro dello studio c'erano solo i tre conduttori maschi. I protagonisti hanno esordito dicendo che Nadia Toffa sarebbe stata assente nel corso della puntata de Le Iene ed hanno poi chiarito i motivi. Giulio Golia ha preso la parola per dire che l'amazzone si sta sottoponendo a delle cure davvero molto faticose e provanti che la stanno spingendo a stare un po' più a riposo. Il video è stato poi diffuso su internet ed è presente sulla pagina Faceboolk ufficiale del programma di Italia 1.

Le Iene, Nadia Toffa assente: i colleghi svelano il motivo

I fan preoccupati per le condizioni di salute di Nadia Toffa: è stanca e provata dalle cure

Nadia Toffa combatte da anni contro il cancro. La donna è costantemente sotto terapie, a volte anche alquanto dure e provanti per cercare di debellare quel mostro. Nonostante tutto, però, la conduttrice sta continuando a lavorare in televisione e cerca di presentarsi sempre al meglio per il suo pubblico e i suoi fan affezionati. La donna è motlo attiva sui suoi social.

Pubblicità

Molto spesso, infatti, condivide con i follower i momenti più salienti delle sue girnate, specie quelli faticosi delle chemioterapie.

Nell'ultimo periodo, però, Nadia Toffa pare abbia perso un po' quella grinta e forza che l'hanno sempre contraddistinta. Già nel corso di una precedente puntata de Le Iene, i fan erano insorti perché avevano notato che la conduttrice fosse un po' diversa dal solito. In tale occasione, infatti, molti telespettatori notarono che la presentatrice risultava un po' stralunata ed estranea la contesto. Questo aveva fatto sorgere il dubbio che la Toffa non stesse in gran forma e che le sue condizioni si salute fossero peggiorate.

l video dei colleghi di Nadia Toffa

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene, le paure del pubblico sono state confermate. I tre conduttori, infatti, hanno detto che Nadia Toffa non ci sarebbe stata nel corso della diretta in questione. Golia ha spiegato che la conduttrice sta affrontando delle cure molto pesanti, per questo motivo è alquanto stanca e provata. I suoi colleghi ci hanno tenuto a puntualizzare che per dire lei di essere stanca vuol dire che la situazione è davvero parecchio difficile.

Pubblicità

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli e spiegazioni in merito alla questione. Anche sul profilo personale di Instagram di Nadia Toffa non ci sono contenuti in merito alle sue attuali condizioni di salute. I fan, dunque, non possono fare altro che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda.