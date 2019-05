In questi minuti sta andando in onda una nuova puntata della trasmissione televisiva Le Iene. Grande assente è la conduttrice Nadia Toffa, che fa preoccupare i fan per le sue condizioni di salute. Già durante la penultima messa in onda, i telespettatori avevano notato la donna un po' sotto tono rispetto al solito. Generalmente è molto attiva e divertente, ma al pubblico da casa è sembrata invece diversa dal solito in quell'occasione. Da parte della Toffa non è arrivato alcun commento al riguardo, anche se generalmente è solita rispondere sempre alle domande dei seguaci. Poche ore fa, la redazione ha annunciato la sua assenza nel corso dell'ultima puntata attraverso i profili social del programma.

Nadia Toffa non conduce l'ultima puntata di Le Iene e preoccupa i fan

L'annuncio della redazione: 'Nadia ha iniziato una cura molto stancante'

La Toffa si è sempre mostrata allegra e piena di vita, nonostante negli ultimi anni sia alla prese con la cura del suo cancro. La donna non ha infatti mai perso tempo per regalare messaggi di positività e di gioia, facendosi vedere sempre forte di fronte al pubblico. Soltanto alcune settimane fa ha annunciato la rottura con quello che ormai è il suo ex fidanzato, dichiarando che quest'ultimo non si era mai ricordato di un ciclo di chemioterapia e non l'aveva mai accompagnata durante il suo percorso di cure.

Pubblicità

Come annunciato dalla pagina Instagram di Le Iene, la conduttrice non è presente del corso dell'ultimo appuntamento di stagione con il programma perchè purtroppo ha intrapreso delle cure molto stancanti e dunque ha deciso di conservare le sue energie rimanendo a casa a riposare.

Parole di solidarietà da parte dei fan

Sempre attraverso Instagram, i colleghi della Toffa hanno annunciato che la donna nei prossimi giorni aggiornerà tutti i suoi seguaci sull'andamento della sua battaglia.

"Sulnostro sito sarete sempre informati sulle condizioni di salute della nostra guerriera" viene scritto sul profilo di Le Iene. Il post pubblicato sui social ha ricevuto più di 43 mila mi piace in pochissime ore e molti sono i commenti di sostegno o di chi racconta la propria esperienza simile alla sua.

Nadia è stata raramente assente durante le puntate di Le Iene e ovviamente questo messaggio ha preoccupato tutti i suoi seguaci. La donna su Instagram conta quasi due milioni di follower, con cui con frequenza quasi giornaliera si rapporta.

Pubblicità

Solo a due giorni fa risale l'ultima foto da lei pubblicata con un girasole in cui scrive le seguenti parole: "Chi mi conosce mi regala questo fiore; semplice, che segue il sole. Una magia della natura. Pensierino arrivato stamattina da chi mi conosce benissimo. Adorata persona. Vi voglio bene e buona giornata solare".