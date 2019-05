Nadia Toffa sta destando molta preoccupazione ai suoi fan. La donna è stata infatti assente durante la messa in onda dell'ultima puntata di Le Iene. La redazione del programma aveva dichiarato tramite un post su Instagram che la conduttrice non sarebbe stata presente per via di alcune cure molto stancanti che nell'ultimo periodo sta sostenendo e che dunque preferiva riposare.

Pubblicità

Pubblicità

In molti si sono preoccupati perché la Toffa è stata quasi sempre presente nel corso delle puntate, sfoggiando sempre un grande sorriso. Ad incrementare il timore dei fan, si aggiunge anche la sua assenza sui social che ormai si protrae da una settimana.

I seguaci di Nadia chiedono notizie sul suo stato di salute

La Toffa è sempre stata molto attiva sui social, dove ha condiviso diverse volte i suoi pensieri con chi la segue. Nonostante la malattia, la donna ha sempre cercato di incoraggiare gli altri che magari si trovano nella sua stessa situazione.

Nadia Toffa preoccupa i fan: nessun post pubblicato da una settimana

Diverse foto la mostrano in ospedale, ma sempre e comunque con il sorriso. Alcune settimane fa aveva rivelato sul web di aver lasciato il suo ormai ex fidanzato, perché quest'ultimo non gli era stato accanto nel suo percorso di chemioterapia.

Dopo la sua assenza a Le Iene però, la donna non ha ancora postato alcuna foto per rassicurare in qualche modo i suoi seguaci. Sotto alcuni vecchi post sono così spuntate alcune domande di chi le chiede come sta e di dare notizie: 'Come sta Nadia? Magari appena potrà ce lo dirà lei stessa. Forza guerriera' scrive una fan.

Pubblicità

L'ultima foto pubblicata da Nadia

Nelle ultime settimane i seguaci di Le Iene e della donna, sono rimasti parecchio stupiti dal suo comportamento. Durante l'ultima puntata a cui ha preso parte la donna, in molti hanno notato che era molto giù e pensierosa. La conduttrice però, non ha replicato a queste voci che si sono fatte sempre più insistenti. La sua assenza nel corso dell'ultima messa in onda non ha fatto altro che destare maggiore perplessità ai fan.

Il suo ultimo post pubblicato su Instagram risale ad una settimana fa. La foto la ritrae molto sorridente con un girasole in mano. Sotto allo scatto la donna scrive: 'Buongiorno amici, chi mi conosce mi regala questo fiore semplice, ma che segue il sole. Un pensiero arrivato questa mattina da chi mi conosce benissimo. Vi voglio bene e buona giornata'.

I seguaci dell'inviata de Le Iene restano dunque in attesa di ricevere notizie, magari anche tramite la pagina ufficiale del programma, che la scorsa settimana aveva dichiarato che i telespettatori sarebbero rimasti informati sulla sua condizione di salute attraverso il sito: 'Nadia ci ha promesso che ci terrà aggiornati sulla sua battaglia' si legge su un post social della redazione.