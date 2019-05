In questo periodo i grandi fan e sostenitori di Nadia Toffa sono stati parecchio in pensiero per lei. La grintosa Iena di Italia 1 è sempre stata una donna estremamente combattiva. Da quando ha scoperto l'esistenza del brutto male che l'affligge non ha mai smesso di lottare, sorridere e andare avanti. Nell'ultimo periodo, però, questa sua forza era venuta un po' meno e il pubblico non ha potuto fare a meno che notare tutto. La conduttrice era assente nel corso di una delle ultime puntate de Le Iene ed era sparita anche dai social. A distanza di un po' di tempo, però, ha deciso di ritornare per spiegare cosa le sia successo.

Pubblicità

Pubblicità

La donna ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di un uomo: si tratta del medico che l'ha letteralmente "rimessa in piedi" nel corso di questo difficilissimo periodo.

Nadia Toffa sparita dal web e dalla televisione a causa di un ciclo di terapie molto duro

Nadia Toffa continua a far parlare di sé. Dopo che i suoi colleghi annunciarono che la donna non ci sarebbe stata nel corso di una precedente puntata de Le Iene, tutti sono andati nel panico.

Nadia Toffa torna sui social dopo un difficile ciclo di terapie, i fan: 'Non mollare'

I telespettatori e i fan hanno immediatamente pensato che le fosse successo qualcosa o che le sue condizioni di salute si fossero aggravate. Purtroppo, questo in parte è vero. Nell'ultimo periodo, la Toffa si è trovata ad affrontare delle grosse difficoltà a causa di un ciclo di chemioterapie davvero molto duro. Proprio a causa di questo forte stress e malessere, la donna aveva preferito sparire per un po' di tempo. A distanza di giorni, però, Nadia ha deciso di tornare e lo ha fatto attraverso una foto sui social che sta facendo il giro del web.

Pubblicità

La foto di Instagram del ritorno di Nadia Toffa e il ringraziamento speciale ai medici

Nell'immagine in questione si vede Nadia Toffa in compagnia di un medico. All'interno della didascalia la conduttrice ha spiegato che si tratta del dottore che l'ha curata in tutto questo periodo così complicato. Adesso, grazie a lui e a tutta la sua equipe, Nadia ha detto di stare molto meglio. La situazione, purtroppo, è ancora molto dura, ma almeno è passato quel periodo così duro e provante per lei.

La conduttrice ha approfittato del post per ringraziare tutti gli angeli che lavorano negli ospedali e che, giorno dopo giorno, agiscono in silenzio salvando numerose vite umane. Nonostante tutto, infatti, Nadia Toffa continuerà a lottare, grazie anche alla forza e grinta trasmessa dai medici che la seguono. Al di sotto di tale post si sono diffusi, ovviamente, i commenti di numerosi fan che hanno voluto mandare un messaggio di conforto nei confronti della loro beniamina.

Pubblicità

Molte persone le hanno detto di non arrendersi e non mollare mai.