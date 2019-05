Riprenderà domenica 5 maggio su Canale 5, in prima visione assoluta, il medical drama New Amsterdam la cui programmazione italiana si è interrotta il 23 dicembre con il nono episodio della prima stagione. La serie è ispirata dal libro 'Twelve patients: life and death at Bellevue Hospital' di Eric Manheimer, l'ex direttore sanitario del più vecchio ospedale pubblico degli Stati Uniti, il Bellevue Hospital di New York. Il protagonista è il dottor Max Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam, ispirato proprio a Manheimer.

New Amsterdam ritorna il 5 maggio su Canale 5

L'uomo vuole cambiare e migliorare il sistema, a tratti corrotto, perché siano messi al primo posto i pazienti e non l'interesse economico permettendo di accedere più facilmente al servizio ospedaliero. New Amsterdam è una serie di denuncia dove i medici provano, con i mezzi a loro disposizione, a modificare il sistema ospedaliero americano. Domenica 5 maggio andranno in onda tre episodi inediti, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo della prima stagione.

Stando alle anticipazioni in rete, vedremo Max trasportato in ospedale dove tutti scopriranno che è malato di cancro. E' l'inizio della chemioterapia con tutti i suoi risvolti drammatici.

New Amsterdam, dove eravamo rimasti e cosa accadrà nel decimo episodio

Al termine dell’ultimo appuntamento con la serie, andato in onda a dicembre, il dottor Max Goodwin ha avuto un collasso mentre si trovava al lago con la moglie. Nel decimo episodio inedito, 'Sei o sette minuti', che si apre con Max trasportato d'urgenza al New Amsterdam, i colleghi scoprono che è malato di cancro.

La moglie di Goodwin, che gli ha praticato una tracheotomia, è consapevole che il marito non ha respirato per sei o sette minuti ed aspetta di sapere se la mancanza di ossigeno gli abbia causato danni cerebrali. Intanto Fulton sostituisce Goodwin nella direzione dell'ospedale.

Trama degli episodi 11 e 12

Sempre domenica 5 maggio andranno in onda anche gli episodi 11 e 12. Nell'undicesimo episodio della prima stagione di New Amsterdam, dal titolo 'Un posto al tavolo', Max inizia il 1° ciclo di chemioterapia, ma vuole comunque continuare a lavorare.

L'uomo nomina la dottoressa Sharpe vicedirettore mentre gli altri medici affrontano diverse questioni. Reynolds, viene contattato da una giornalista che ha una sua foto segnaletica di 10 anni prima, quando fu arrestato per eccesso di velocità, mentre Bloom cerca, a fatica, di disintossicarsi dall’Adderall. Nel dodicesimo episodio, 'Anime diverse', Max, nonostante sia sempre più indebolito dalla chemio continua a fronteggiare le problematiche del New Amsterdam.

Nel frattempo Iggy denuncia il dottor Maravich perché ritiene non sia più idoneo a svolgere il suo lavoro di chirurgo mentre Bloom si trova a dover gestire una situazione di emergenza virale quando dei raccoglitori portoricani arrivano al pronto soccorso manifestando gli stessi sintomi.