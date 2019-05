Nella puntata di ieri del programma Libe-Non è la D'Urso è stato affrontato ancora una volta il caso Prati-Caltagirone, con gli sugli ultimi risvolti che riserva questa vicenda. Tra gli ospiti presenti in studio, c'era anche Karina Cascella che ha attaccato duramente la trasmissione di Chi l'ha visto per aver ospitato Pamela Prati a proposito di truffe online.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo l'opinionista partenopea il programma di Rai 3 avrebbe sbagliato a invitare una donna di spettacolo che avrebbe preso in giro tutta l'Italia per via delle finte nozze con il suo fantomatico sposo.

L'attacco di Karina Cascella a Chi l'ha visto

"Pamela vi sta truffando, perché invitarla?" ha gridato Karina Cascella attaccando in diretta Chi l'ha visto, che secondo lei avrebbe argomenti più seri da trattare rispetto all'affaire Prati-Caltagirone.

Karina Cascella contro Chi l'ha visto

"Pamela Prati ci ha preso tutti quanti per il c**o e al programma che ora la sta ospitando vorrei dire 'fate attenzione!'". Tale affermazione però non è stata condivisa dalla conduttrice Barbara D'Urso, che ha dichiarato: "Evidentemente hanno fatto un'inchiesta giornalistica e hanno compreso che in realtà Pamela è una vittima, ma se è davvero così per quale motivo ha nascosto le cose?". Insomma non si sa per quale ragione l'ex showgirl sarda non abbia raccontato immediatamente la verità. Forse la donna avrebbe scelto di non confessare nulla di quello che le stava accadendo perché troppo fragile e aveva paura?

Pubblicità

La Sciarelli: 'Pamela Prati a Chi l'ha visto è una provocazione'

"Criticateci ma solamente dopo aver visto la trasmissione" ha esordito Federica Sciarelli nell'anteprima di Chi l'ha visto. Dopo aver presentato alcune donne vittime di truffe amorose, la giornalista ha dichiarato: "Invitare Pamela Prati in trasmissione è una provocazione". Una dichiarazione che lascia intendere come tutte le donna possano cadere in queste trappole, anche quelle più belle, caratterialmente forti e magari anche famose e che non hanno affatto problemi di solitudine.

La prima storia è quella di un ragazzo e di sua madre Rita che ha perduto tutto perché si era invaghita di una persona inesistente che aveva conosciuto sui social. "Io non posso essere furioso con mia madre, più che altro sono deluso e mi sento in colpa perché non sono stato capace di darle le giuste attenzioni. Magari se le avessi fatto più domande ne sarei venuto a conoscenza prima" ha dichiarato il giovane. "Dovete fare attenzione quando vostra madre chatta" è il monito che ha usato la conduttrice per iniziare a discutere di truffe sentimentali, quelle che avvengono sul web e che puntano su "scatti rubati", belle parole, richieste d'aiuto e perfino di denaro.