Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco in televisione e sui giornali. Dopo aver ascoltato la versione dei fatti raccontata da Eliana Michelazzo e quella di Pamela Prati, la quale intervistata dal talk show Verissimo ha smentito di avere debiti di gioco, ecco che in queste ore ha scelto di parlare e raccontare la verità anche la terza protagonista di questo 'caso'.

Pubblicità

Pubblicità

Ci si riferisce a Pamela Perricciolo, l'altra manager della Prati che fino a questo momento era rimasta in silenzio e che adesso ha scelto di dire tutto ma proprio tutto in una lunga intervista concessa a Il Fatto Quotidiano.

La verità di Pamela Perricciolo sul caso di Pamela Prati

Nel dettaglio, infatti, la manager di Pamela Prati che fino a questo momento era rimasta in rigoroso silenzio, ha fatto una chiacchierata con Selvaggia Lucarelli, alla quale ha rivelato che sia lei, che Eliana Michelazzo e Pamela Prati hanno delle responsabilità in tutta questa vicenda.

Pamela Perricciolo confessa la verità

La Perricciolo ha fatto chiarezza anche sul tanto discusso Mark Caltagirone, l'uomo che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati. In realtà quest'uomo non esiste, così come hanno confermato sia Eliana che la Prati nel corso delle loro ultime interviste. Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, la Perricciolo ha svelato che la password del profilo Instagram di Mark Caltagirone, da dove in queste settimane sono partiti messaggi e stories, è nelle mani della stessa Pamela Prati.

Pubblicità

Secondo la Perricciolo, quindi, sarebbe la stessa Prati a gestire l'account di colui che è stato fatto passare come il 'marito' che avrebbe dovuto sposare a maggio.

'Pamela Prati ha dei debiti di gioco', dichiara la sua ex manager

E poi ancora Pamela ha rivelato che prima di dare il via a questa vicenda, diventato un vero e proprio caso, le tre donne avevano firmato un accordo di riservatezza in presenza di un legale. "Tutte e tre abbiamo interesse a tacere, no?" ha dichiarato la Perricciolo nell'intervista concessa alla Lucarelli, aggiungendo poi che lei a differenza della Michelazzo e della Prati ha scelto di dire la verità mentre le altre due starebbero continuando a mentire.

Tornando, invece, alla polemica sui presunti debiti di gioco riscossi dalla Prati, la Perricciolo ha confermato che tale indiscrezioni corrisponderebbero alla realtà dei fatti. "Pamela ha dei debiti e il cachet dell'intervista di Domenica In le è stato pignorato", ha chiosato la Perricciolo.

Non sono mancate frecciatine anche nei confronti della Michelazzo, di cui ha svelato che per ogni ospitata nel salotto serale di Barbara D'Urso, intascherebbe circa 7 mila euro a serata.