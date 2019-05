Viene scritto un nuovo capitolo nella soap italiana del momento che vede il coinvolgimento di Pamela Prati e delle sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La veridicità delle nozze della showgirl con Mark Caltagirone è stata messa in discussione da settimane ormai, diventando oggetto di discussione in salotti televisivi e social network. La Prati, però, ha sempre difeso la sua relazione, continuando a confermare le imminenti nozze con l'imprenditore e parlando dei due bambini da lei presi in affido.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo che il castello di bugie ha cominciato a sgretolarsi, però, anche per la Prati è arrivato il momento di dire la verità (parziale?) affidandosi al microfono di Silvia Toffanin. Come riportato da Dagospia, infatti, nella giornata di ieri 23 maggio è stata registrata una puntata straordinaria di Verissimo, nella quale finalmente la soap "Pratiful" (pseudonimo con il quale viene chiamata, con un chiaro riferimento a Beautiful) è giunta alla svolta.

Pamela Prati ammette che Mark Caltagirone non esiste

La Prati a Verissimo: 'Non ho mai visto Caltagirone'

Chi è la mente delle bugie che hanno coinvolto Pamela Prati e il suo fantomatico marito Mark Caltagirone? È questo il grande interrogativo del momento, soprattutto dopo che le tre protagoniste di questa assurda vicenda hanno cominciato a raccontare la verità, passando le colpe dall'una all'altra parte. Nella giornata di mercoledì era stata Eliana Michelazzo a rilasciare l'intervista a "Live - Non è la d'Urso" dove aveva parlato del suo marito immaginario, rivelando anche che Mark Caltagirone non è mai esistito.

Pubblicità

Sulla scia di tale ammissione, Pamela Prati ha deciso di raccontare la sua nuova versione dei fatti ai microfoni di Verissimo. Come annunciato dal portale Dagospia, si è trattato di una registrazione straordinaria nella quale la Prati e la Toffanin si sono trovate sole in studio, senza la partecipazione del pubblico. E finalmente, la showgirl si è sbottonata, confessando di non avere mai incontrato l'imprenditore, con il quale avrebbe avuto solo dei rapporti via social network. Queste le sue parole secondo il portale di Roberto D'Agostino: "Sono stata plagiata dalle agenti. Mark Caltagirone non esiste, non l'ho mai visto".

Una verità solo a metà?

Dopo mesi di bugie e di false interviste, Pamela Prati ha segnato la svolta della vicenda che la vede coinvolta insieme alle sue ex manager Pamela ed Eliana. Nello studio di Verissimo ha infatti ammesso di non avere mai incontrato in prima persona Mark Caltagirone ma ha voluto mantenere la sua iniziale versione dei fatti riguardo le nozze. A suo dire, infatti, il matrimonio avrebbe comunque dovuto essere celebrato. A tal proposito la Prati ha rivelato: "Lo avrei incontrato il giorno delle nozze".

Pubblicità

Insomma, si sarebbe trattato a suo dire di una sorta di "matrimonio a prima vista", come nei migliori reality show americani. Nella stessa intervista ha inoltre aggiunto di non avere avuto debiti di gioco ma di essere stata plagiata dalle sue manager. Si tratta di una verità o dell'ennesima bufala? Stando a quanto riportato da Dagospia, sono ancora tanti gli aspetti poco chiari e le bugie restano. Ma, quanto meno, il "caso Caltagirone" è stato chiarito.