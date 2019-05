Per Pamela Prati è arrivata la resa dei conti finale dopo che per settimane e settimane non si è fatto altro che parlare del tanto discusso matrimonio che la vedeva protagonista con Mark Caltagirone, l'uomo di cui diceva di essersi innamorata in diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset. Un matrimonio che tuttavia non c'è mai stato e soltanto in questi giorni la Prati ha scelto di svuotare il sacco e di dire la verità: Mark Caltagirone, infatti, non esiste e sarebbe soltanto frutto dell'immaginazione delle sue due manager che avrebbero architettato tutto nei dettagli.

La verità sul caso di Pamela Prati: 'Mark non esiste'

Un caso che ha 'appassionato' e al tempo stesso sconvolto il pubblico da casa, curioso a questo punto di scoprire l'esito finale di questa storia.

E Pamela ha scelto di dire tutto ma proprio tutto nel corso di una nuova intervista che ha concesso al programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che più volte l'ha ospitata nel corso di queste settimane.

Una lunga chiacchierata, durante la quale Pamela ha confessato che Mark Caltagirone non esiste e che non lo ha mai visto nel corso di tutti questi mesi. Pamela avrebbe dovuto vederlo per la prima volta il giorno del matrimonio e ha ammesso, in lacrime dalla Toffanin, che soltanto in questi giorni si è resa conto di essere stata 'plagiata' dalle sue due agenti Eliana e Pamela che, stando al racconto della Prati, avrebbero organizzato tutto a suo discapito.

La verità sul caso di Pamela Prati

Eppure la versione dei fatti presentata dalla Prati a Verissimo non ha convinto più di tanto Roberto D'Agostino, fondatore del sito web Dagospia, che in queste settimane ha fornito un bel po' di esclusive sul caso della showgirl e ballerina.

Le accuse di D'Agostino sulla Prati: 'Avrebbe debiti di gioco'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che D'Agostino questo venerdì è tornato in televisione ospite del salotto mattutino di Federica Panicucci, dove ha rivelato di essere in possesso di una serie di documenti che testimonierebbero il fatto che la Prati rischiava il pignoramento della sua abitazione perché si trovava in condizioni economiche gravi.

D'Agostino ha poi aggiunto che la Prati avrebbe anche un'altra debolezza che sarebbe quella per il gioco d'azzardo, che l'avrebbe portata ad accumulare altri debiti. E così secondo il fondatore di Dagospia, la Prati si sarebbe lasciata ammaliare dalle sue agenti, le quali le avrebbero consigliato di portare avanti questa messa in scena per 'fare soldi' e in questo modo sanare tutti i suoi debiti. Peccato, però, che alla fine la verità è venuta a galla, confessata dalla stessa Pamela e a questo punto sarà difficile fare in modo che tutto finisca nel dimenticatoio.