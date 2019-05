Ormai non si fa altro che parlare del caso ‘Pamela Prati’ e delle presunte nozze con Mark Caltagirone. Nell’occhio del ciclone in queste settimane sono finite anche le agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, accusate di essersi inventate tutto per accrescere la visibilità della showgirl sarda.

Tutto è cominciato circa un mese fa, quando Pamela Prati ha dichiarato a Domenica In di voler convolare a nozze con il suo compagno Mark Caltagirone. Un uomo di cui, però, non si è mai saputa l’identità e - per questo - molti hanno cominciato a pensare che si trattasse di una trovata pubblicitaria. A peggiorare le cose, poi, anche le testimonianze di molti vip, pronti a gettare fango sull’operato delle due agenti, accusate di manipolare le persone.

Cristiano Malgioglio difende Pamela Prati

In difesa di Pamela Prati è corso Cristiano Malgioglio, opinionista del Grande Fratello 16. Quest’ultimo ha pubblicato su Instagram un post dove ha consigliato alla sua amica di allontanarsi da certe persone. Chiaro il riferimento alle due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. ‘Pamela, ti sei causata un danno enorme', queste le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha consigliato alla showgirl sarda di denunciare, con l’aiuto dell’avvocato Bernardini de Pace, chi l’ha manipolata.

Secondo Malgioglio, la Prati sarebbe finita in un vero e proprio tunnel da cui non riuscirebbe a venire fuori.

L’opinionista ha poi lanciato qualche frecciatina all'amica, facendole i complimenti per aver inscenato tutto, solo per accrescere la sua visibilità. ‘Ritorna ad essere la pantera ribelle che è dentro di te’, così ha voluto concludere Malgioglio il post dove ha commentato il caso ‘Mark Caltagirone’ di cui si continua a parlare in molti salotti televisivi.

Kevin, ex concorrente del Grande Fratello attacca la showgirl sarda

Qualcuno, però, non è d'accordo con l’intervento fatto da Malgioglio. L’ex gieffino Kevin Cagnardi, ad esempio, tramite le Instagram Stories, ha dichiarato di essere molto arrabbiato perché contrario al fatto che Pamela Prati stia passando da vittima. Secondo lui, infatti, chi difende la showgirl sarda è anche ‘peggio di lei’. L’ex concorrente del Grande Fratello ha anche dichiarato di non voler più rivedere in tv la showgirl Pamela Prati.

‘A parte inventare un matrimonio, ma lei ha inventato che ha adottato dei bambini’, queste le parole di Kevin Cagnardi che ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Per lui, dunque, la Prati è indifendibile. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli su questa vicenda che sta incuriosendo gran parte del pubblico.