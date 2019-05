Il caso del "finto matrimonio" di Pamela Prati continua ad infiammare l'opinione pubblica e, nel corso di queste ultime ore, sono venute fuori ulteriori rivelazioni e dichiarazioni inaspettate che hanno lasciato il pubblico senza parole. Innanzitutto la showgirl ha raccontato la sua verità in esclusiva a Verissimo, dove per la prima volta ha rivelato che in realtà Mark Caltagirone non sarebbe mai esistito, aggiungendo di essere stata plagiata dalle due agenti.

Pubblicità

Pubblicità

Subito dopo l'intervista rilasciata dalla Prati alla Toffanin, però, Eliana Michelazzo è ripartita all'attacco, diffondendo sui social gli screenshot delle conversazioni che avrebbe avuto in passato proprio con Caltagirone.

Caso Pamela Prati, Eliana pubblica le foto delle chat con Mark Caltagirone

Dopo aver ascoltato le parole di Pamela Prati a Verissimo, la Michelazzo ha voluto fare ulteriore chiarezza su questa vicenda, e sulla sua pagina Instagram ha postato le immagini delle conversazioni intrattenute qualche mese fa con Mark Caltagirone, nelle quali parlavano dei disegni che i bambini presi in affido dalla Prati le avevano dedicato.

Eliana Michelazzo pubblica le conversazioni con Mark Caltagirone.

"Rebecca ha disegnato Pamela e Sebastian la casa", avrebbe scritto Caltagirone in un messaggio indirizzato all'agente romana. Subito dopo, inoltre, compare una foto che mostra uomo con una bambina. Secondo Eliana si tratterebbe proprio del presunto fidanzato della showgirl sarda, anche se al momento risulta difficile credere che sia davvero lui, poiché sia la Prati che la stessa Michelazzo hanno ribadito nelle ultime interviste che quest'uomo non sarebbe mai esistito.

Pubblicità

Proprio per questo motivo, non si può escludere a priori che lo scatto mostrato dalla manager capitolina possa essere un "fake".

In realtà pare che Eliana abbia deciso di condividere sui social questi screenshot allo scopo di confermare ulteriormente di essere stata raggirata anche lei, sottolineando quindi di non aver mai preso in giro il pubblico, come in molti stanno pensando in questi ultimi giorni.

Le nuove rivelazioni di Eliana Michelazzo: 'Sono malata mentalmente'

Nel frattempo, proprio Eliana Michelazzo si è lasciata andare a delle nuove e inattese dichiarazioni.

L'agente 40enne è intervenuta alla alla trasmissione radiofonica "Non succederà più", durante la quale ha ribadito ancora una volta di essere stata raggirata anche lei da Donna Pamela, e di aver capito soltanto in questi giorni che l'uomo che le avevano fatto credere fosse il suo fidanzato, in realtà non sia mai esistito.

Eliana ha anche ammesso di essere pronta a rivolgersi ad uno specialista per ottenere un supporto psicologico: "Sono malata mentalmente", ha rivelato l'ormai ex agente di Pamela Prati, e per questa ragione ritiene di aver bisogno di essere seguita da un professionista per venir fuori da questa oscura vicenda e riprendere finalmente in mano la sua vita.