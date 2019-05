Ieri è andata in onda la settima puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello. Come già preannunciato, l'appuntamento si è rivelato davvero scoppiettante e ricco di colpi di scena. Uno tra gli argomenti maggiormente interessanti è stato trattato ad un'ora parecchio tarda.

Verso la fine della diretta, infatti, all'1:00 circa, Barbara D'Urso ha affrontato il tema inerente Eliana Michelazzo e le sue recenti confessioni. L'agente di Pamela Prati ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste ed ha detto di aver appreso di essere lei la prima vittima, dal momento che credeva di essere sposata da 10 anni con un uomo immaginario, tale Simone Coppi. La donna aveva espresso la volontà di entrare nel GF, ma la produzione e Mediaset non hanno assolutamente preso in considerazione tale ipotesi.

Barbara D'Urso: 'Anche io ho avuto un fidanzato fantasma'

Nel trattare la questione, però, Barbara D'Urso ha fatto una confessione inaspettata, la conduttrice ha detto: "Anche io ho avuto un fidanzato fantasma".

La D'Urso parla del 'Pamela Prati gate' al Grande Fratello 16: Eliana sta molto male, è provata

L'agente, però, ha fatto sapere di essere molto provata per la cosa, per questo motivo non se l'è sentita di presenziare di persona in puntata. Ad ogni modo, mercoledì prossimo, l'agente di Pamela Prati sarà presente a Live, non è la D'Urso e risponderà a tutte le domande degli ospiti e della presentatrice naturalmente. Nel parlare di questo, Barbara D'Urso ha detto che le testimonianze che saranno mandate in onda domani nel suol programma serale saranno davvero inaspettate e faranno accapponare la pelle.

Barbara D'Urso e il fidanzato immaginario: 'Anche io ho avuto un Mark Caltagirone'

Inoltre, Barbara D'Urso ha anche detto di aver avuto lei per prima un fidanzato fantasma che aveva lo stesso cognome del marito immaginario di Eliana Michelazzo, Coppi appunto. La conduttrice, però, non ha voluto fornire ulteriori informazioni in merito alla vicenda ed ha detto che tutto sarà affrontato nel corso della prossima puntata di Live, non è la D'Urso. Barbara si è semplicemente limitata a dire: "Anche io ho un Mark Caltagirone e questa cosa ha scioccato prima me".

Di cosa si tratterà mai? Non ci resta che attendere la puntata di domani, mercoledì 22 maggio, per scoprire quali altre novità getteranno nuova luce sul 'Pamela Prati gate'.